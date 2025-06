El salto a la música de Carlos Herrera: así invierte en la promotora líder del K-Pop

Carlos Herrera se ha sumado a una nueva aventura empresarial que nada tiene que ver con el periodismo. A sus 67 años, el presentador radiofónico se ha convertido en socio de Korean Power AIE, la sociedad con sede en Madrid que está detrás de los mayores eventos europeos de K-Pop, el fenómeno musical coreano que arrasa en todo el mundo.

Constituida en diciembre de 2023, esta Agrupación de Interés Económico se dedica a la organización de espectáculos de artes escénicas, con especial protagonismo de este género musical, la cúspide del mainstream en la escena artística nacida en Corea del Sur. Entre sus máximos representantes están BTS, banda que lidera el número de seguidores en plataformas como Spotify y que ha logrado récords en ventas y reproducciones; Blackpink, un grupo de chicas que ha conquistado el planeta con su música y sus coreografías o TWICE y Stray Kids, entre otros.

La entrada del rostro de la COPE, ex marido de Mariló Montero, en el accionariado de Korean Power no es casual. Según explican este jueves desde El Confidencial Digital, esta compañía se sitúa como un elemento clave en el negocio del entretenimiento musical global. Así, entre sus próximos objetivos está la organización de Music Bank in Lisbon, en septiembre de 2025 en el MEO Arena. No obstante, aunque el espectáculo se celebrará en Portugal, la dirección estratégica y organizativa parte desde el despacho 102 de la madrieña calle Julián Camarillo.

Los otros negocios de Carlos Herrera

El padre de Rocío Crusset y Alberto Herrera se suma de esta forma a inversores como Laiseca Vázquez de Sola, Isla Álvarez de Tejera o Juan Kutz Azqueta, que, como Herrera, depositan su confianza en la diversificación estratégica de inversiones en sectores emergentes con alto impacto cultural. En 2022, año en el que el fenómeno K-Pop entró en auge, esta industria registró más de 10.000 millones de dólares al año. En 2024 también generó una gran cantidad de ingresos, tanto a nivel global como en Corea del Sur. HYBE, una de las principales empresas de entretenimiento de K-pop, llegaron a los 2,3 billones de wones -1,4 billones de euros- en Corea del Sur. Y, a nivel global, algunas de las giras más exitosas generaron millones de dólares en ingresos, como la gira de SEVENTEEN, que recaudó 98,4 millones de dólares -85,3 millones de euros-.

Más allá de esta nueva estrategia profesional y de su labor como presentador en Herrera en COPE, el periodista también está involucrado en una amplia gama de negocios a través de Grupo Herrera Crusset Sociedad Limitada. Sus inversiones abarcan desde la industria hotelera y promoción inmobiliaria hasta la restauración, la joyería y el fútbol. Por otro lado, tal y como contamos desde Informalia, el comunicador eligió a su hijo Alberto como su sucesor en el negocio.