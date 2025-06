Carlos Herrera asegura que estará en la Cope la próxima temporada pero deja en el aire que siga en el mismo horario

Carlos Herrera, que cumple 68 años el mes que viene, ha confirmado en una entrevista concedida al diario ABC que continuará en la cadena Cope la próxima temporada, aunque no ha concretado si lo hará en su franja habitual de las mañanas. "El año que viene los oyentes de Cope me escucharán. No estoy en condiciones de decir exactamente si a las seis, a las siete o a las ocho. Pero si en algún sitio me escuchan será en la Cope", afirma el periodista al ser preguntado directamente por los rumores sobre su posible retirada.

Herrera, nombrado recientemente hijo adoptivo de Sevilla, repasa en la entrevista su carrera, su relación con la radio y su visión del momento político y mediático actual. "Ya tengo una edad, aunque mi aspecto lo desdice", bromea, antes de explicar que su intención es ir limitando su exposición: "Con el tiempo hay que ir recortando la exposición, sobre todo porque con esta edad tienes que ir aprovechando más los estímulos, el impacto, hacer economía de esfuerzo y resultado".

Sobre el papel del periodismo en la actualidad, Herrera es tajante: "El primer combate es el suyo [del sanchismo] contra el periodismo. Yo no digo que el periodismo sea ejemplar ni inmaculado, pero el periodismo no amaestrado, combativo y crítico, es necesario en una organización democrática". Para él, el análisis crítico sigue siendo "imperativo", y aunque admite que hay un tipo de periodismo "de tiroteo yugoslavo, entre serbios y bosnios", que rechaza, considera imprescindible "seguir insistiendo en la denuncia del sanchismo".

El periodista, que se define como "locutor" más que como "periodista al uso", también reflexiona sobre el papel de la radio en la era digital: "La radio sigue siendo uno que habla y otro que escucha", afirma. Y aunque valora los nuevos formatos como los pódcast, considera que "no dejan de ser conserva. Hay conservas excelentes, pero no son alimento fresco".

En cuanto a su posible retirada definitiva, Herrera lo descarta, al menos por ahora: "No aspiro a retirarme, sino a jugar en la defensa, un poco más retrasado. A salir en la segunda parte, como Modric", comenta con humor. Y concluye: "Contar las cosas las voy a seguir contando mientras Cope me mantenga y ABC me deje espacio para escribir".

Consciente de los rumores sobre su futuro, Herrera aprovecha la entrevista para zanjar especulaciones, al menos parcialmente: seguirá, pero quizás no en el horario habitual que ha liderado durante décadas