Mezcla de talento deportivo y glamour internacional, Roland Garros reafirma su estatus como uno de los grandes escaparates culturales y mediáticos del calendario global. En París, hoy, no solo se juega una final: se vive un auténtico espectáculo.

La final parisina no solo reúne a los dos mejores tenistas del momento, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, en la emblemática Philippe Chatrier. También ha congregado a una auténtica constelación de estrellas del cine, la moda, la música y los negocios. Convertido ya en un evento social de primer nivel, Roland Garros ha vuelto a ser el punto de encuentro para celebridades que no han querido perderse el duelo por el trono del tenis mundial.

Uno de los rostros más reconocibles en las gradas ha sido el del veterano actor Dustin Hoffman, habitual en las primeras filas del torneo parisino. El ganador de dos premios Óscar ha seguido el partido con atención, mostrando a sus casi 88 años su conocido entusiasmo por el tenis, y más aún por una final tan esperada como la de hoy.

Dustin Hoffman

A su lado, otra figura de Hollywood: Natalie Portman, que ha reaparecido tras varios meses alejada de la vida pública. La actriz israelí-estadounidense, ganadora también de un Óscar, ha acudido vestida con discreción elegante (un sombrero de Dior muy caro) y ha sido vista conversando animadamente con otros invitados durante los descansos del partido.

Natalie Portman

También ha llamado la atención la presencia de Lilly Collins, protagonista de Emily in Paris, que ha vuelto a París pero esta vez sin guion de por medio. La actriz ha asistido acompañada de su esposo, el director Charlie McDowell, y no ha escatimado gestos de emoción durante algunos de los puntos más disputados del encuentro.

Lilly Collins y Charlie McDowell

En el ámbito empresarial, el palco reservado para las grandes fortunas francesas ha contado con la asistencia de Bernard Arnault, presidente del grupo LVMH y una de las personas más ricas del planeta. Arnault, que ya ha mostrado públicamente su apoyo a los eventos deportivos de élite como escaparates globales del lujo, ha presenciado el partido junto a varios directivos del grupo.

No han faltado tampoco celebridades del mundo de la moda como Carla Bruni, Anna Wintour o el diseñador Olivier Rousteing, además de músicos como Pharrell Williams, vinculado también a Louis Vuitton. Todos siguen con atención el partido, en el que Alcaraz busca revalidar su título y confirmar su dominio en tierra batida.

La final masculina de Roland Garros entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner ha convertido la pista Philippe-Chatrier en algo más que un escenario deportivo: se ha transformado en un escaparate mundial del glamour, el cine, la música y el poder económico. Numerosos rostros conocidos, tanto del panorama internacional como del francés, se han dado cita este domingo en París para disfrutar de una de las citas más esperadas del calendario tenístico.

Entre los asistentes más destacados se encuentra Dustin Hoffman, acompañado por su esposa Lisa Hoffman. Ambos ya habían sido vistos en la final femenina apoyando a Coco Gauff, y este domingo repiten presencia, saludando a varios conocidos en las gradas. Junto a ellos también destaca el cineasta Spike Lee, en compañía de su esposa Tonya Lewis Lee, quienes ya habían estado presentes el sábado celebrando la victoria de la joven estadounidense.

Dustin y Lisa Hoffman

En clave francesa, la alfombra roja improvisada del tenis cuenta con la elegancia de Pierre Niney, embajador de Lacoste, que asistió con su esposa Natasha Andrews, además de actores como François Civil, Adèle Exarchopoulos, Gilles Lellouche y Guillaume Canet, que protagonizan afectuosos reencuentros ante las cámaras. Karim Leklou, actor de la exitosa serie B.R.I., también se ha dejado ver entre el público.

Del mundo del deporte, la presencia de leyendas es igualmente notable. El exfutbolista Eric Cantona, acompañado por su esposa Rachida Brakni, comparte palco con figuras como el exjugador de baloncesto Tony Parker (ex de Eva Lo Gloria), el de rugby Antoine Dupont y la modelo y ex Miss Universo Iris Mittenaere, con quien se ha mostrado especialmente cercano. Entre los antiguos campeones del tenis, no faltan figuras como Andre Agassi, Stan Smith y Michael Chang.

Antoine Dupont e Iris Mittenaere

Del mundo de la música, el artista Pharrell Williams asiste con su esposa Helen Lasichanh, mientras que el cantante Stromae ha sido fotografiado junto a Coralie Barbier. En la esfera institucional y empresarial, destaca la presencia de Bernard Arnault, presidente del conglomerado LVMH, acompañado por varios miembros de la alta dirección del grupo, que históricamente apoya el torneo parisino como parte de su estrategia de asociación con el deporte de élite.

También asisten rostros como Lily Collins y su esposo Charlie McDowell, la actriz Natalie Portman (con su sombrero de paja de Dior), Camille Cottin, Marina Foïs, el futbolista Kevin Trapp con la modelo Izabel Goulart, Omar Sy, Laurent Lafitte y la ministra francesa Rachida Dati.