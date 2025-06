Begoña Villacís reflexiona sobre la muerte de su hermano un año después y consolida su nueva relación

El pasado miércoles, 4 de junio, se cumplía un año desde el asesinato de Borja Villacís, el hermano de Begoña Villacís, quien murió acribillado en una carretera que une El Pardo con el barrio madrileño de Montecarmelo. La ex vicealcaldesa de Madrid ha reaparecido este viernes ante las cámaras en la 9ª entrega de los Premios Diversa y ha hablado sobre cómo ha afrontado su año más complicado.

"Lo primero que aprendes con una cosa así es que no eres tan importante, o sea, te vienen frases como, ¿por qué me pasa esto a mí? No te pasa a ti, le pasa a todo el mundo. Te vienen cosas de ¿cómo puedo abordar esto? ¿Cómo estoy sufriendo? Ya, es que hay gente que está sufriendo más que tú, a lo mejor parte de tu familia", explicaba Begoña ante las cámaras la ex número 2 de Almeida en Madrid.

En ese aspecto, cree que "parte del problema que tenemos como sociedad es que estamos demasiado pendientes de nosotros mismos. a mí todo el mundo me decía 'vete a terapia' y mi terapia es cuidar a mi gente, no estar tan pendiente de mí misma y eso es lo que he hecho", aseguraba.

Por otro lado, Begoña, que salió con el periodista Rubén Amón tras su divorcio, aprovechaba para felicitar a José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo por su próxima paternidad. Muy simpática, comentaba que "no se lo deseo a él, lo siento, se lo desea a ella, que sea una horita corta y que le salga dormilón, también, van a ser muy felices".

Quién es Juan Cañada, el ingeniero en el que Begoña Villacís se refugió tras la trágica muerte de su hermano Borja

Begoña Villacís reapareció hace un mes y volvió a recordar la trágica muerte de su hermano Borja, a causa de un tiroteo en Madrid el 4 de junio del año pasado. "Damos por hecho que tus padres o tus hermanos van a estar siempre ahí y cuando te pasa algo así tienes que reordenar las prioridades. La vida no es siempre bonita y ese día me tocó", dijo en Antena 3. La ex viceacaldesa de Madrid fue noticia por las nuevas fotos en las que paseaba con Juan Cañada, el hombre en el que encontró el amor de nuevo y que le ha servido de refugio tras la muerte de su hermano. Los dos salen desde finales del año pasado y hasta fueron pllados por los paparazzi de Diez Minutos, que los llevó a su portada.

¿Quién es Juan Cañada?

En lo personal, tiene un puesto como director mundial de Ingeniería en Epic Games, una de las compañías creadoras de videojuegos más importantes. Siente una gran pasión por la música, hasta el punto de que toca en una banda de jazz. Al igual que Villacís, también tiene la cabeza asentada en el plano familiar. Es padre de varios niños. Además, Villacís y Cañada tienen amigos en común como Albert Rivera, que también ha sido un gran apoyo para Begoña tras la muerte de Borja.

Por parte de Villacís, hay que recordar que estuvo casada durante 15 años con el abogado Antonio Suárez-Valdés, del que se separó en junio de 2020. Fruto de este matrimonio nacieron sus tres hijas: Paula Jimena, e Inés. A los 15 días de conocerse la separación, el periodista y escritor Rubén Amón respondió a los rumores que le relacionaban con ella. La entonces vicealcaldesa había pasado el confinamiento en un chalet familiar de la localidad madrileña de Villanueva de la Cañada en lugar de en el céntrico piso que compartía con su marido e hijas. Surgieron rumores que apuntaban a que Begoña Villacís había rehecho su vida con el columnista.

Desde que en mayo de 2023 abandonara la política, ha ejercido como contertulia en programas como Mañaneros de TVE y trabaja en la empresa privada, en el sector de la ciberseguridad. El centro de su vida es su familia, especialmente sus hijas.

La muerte de Borja

Borja Villacís fue tiroteado el 4 de junio de 2024 a plena luz del día en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo. Era un histórico miembro de Ultra Sur, un colectivo neonazi de seguidores ultras del Real Madrid. El hermano de la exdiputada de Ciudadanos estaba inmerso en un proceso judicial llamado Operación Águila-Frazen, en la que se le vinculaba con un presunto caso de narcotráfico. Se encontraba acusado de los supuestos delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Una causa instruida por el magistrado Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional.

"Fue muy duro. Me hubiera gustado estar más con él", lamentó Begoña en el programa de Sonsoles. La ex dirigente de Ciudadanos también recordó cómo fue aquel fatídico día: "Me llamó Almeida, me lo dijo él. Yo iba conduciendo, paré y luego se lo dije a mis padres. Ellos son creyentes y eso les ha ayudado a tener mucha entereza, son admirables". Begoña admitió que no atendió a las informaciones de los medios de comunicación en aquel momento porque su único objetivo era cuidar de los suyos: "Apagué la tele y me dediqué a lo importante que eran mis padres. Los medios me daban igual, no sé lo que dijeron ni he visto nada. A veces me llegaban muchas mentiras, mucha basura, pero yo no puedo controlar eso".