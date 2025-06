Walton Goggins y Aimee Lou Wood hablan de una escena de alto voltaje no vista en 'The White Lotus' y acallan los rumores de mala relación

Después de meses de especulaciones, rumores y teorías alimentadas por un simple unfollow en redes sociales, Walton Goggins (53) y Aimee Lou Wood (31) han zanjado el tema de raíz. "¿Por qué todos están obsesionados con Instagram? Eso es irrelevante. No nos importa una mierda Instagram", señaló el actor durante una entrevista junto a su compañera, en la que se mostró muy enfadado por cómo sus fans habían interpretado ese gesto como prueba de algún tipo de enemistad entre ellos. En esta entrevista, también hablan de una escena de carácter sexual que se grabó pero finalmente no formó parte de la tercera temporada de The White Lotus.

"No hay enemistad. Adoro, amo locamente a esta mujer, y ella es muy importante para mí", prosiguió Goggins. El intérprete explicó que aquel 'unfollow' no fue más que parte de su proceso personal para decirle adiós a su personaje. "¿Puedo añadir algo, solo para cerrar esto? Lo de seguir o no seguir. Soy un maldito adulto", apuntó. "Todo es tan ridículo... Es solo una parte de mí diciendo adiós a este personaje para que ahora Aimee y yo seamos amigos para toda la jodida vida", añadió. En ese momento, Wood lo abrazó y le lanzó un cable: "Lo entiendo perfectamente".

La conversación, publicada en Variety, sirvió también para desvelar una escena eliminada de The White Lotus que no llegó al montaje final. Se trataba de una secuencia íntima entre Rick y Chelsea. "Diseñamos todo el recorrido. Fue delicado, emocional, potente", detalló la actriz de Sex Education, destacando la evolución emocional que ambos habían conseguido durante todo el rodaje. El intérprete de Django fue aún más gráfico: "Fue un momento suspendido entre dos personas libres. Queremos el director's cut, Mike White", bromeó.

Sobre el final de la serie, Goggins habló de cómo la serie se había entrelazado con su historia personal. "Mi catarsis en esta experiencia fue distinta a la del resto, por mi historia en este lugar. Sabía todo lo que habíamos atravesado, lo cerca que habíamos llegado, y necesitaba comenzar a procesar el adiós a Rick y Chelsea", explicó.

Y volviendo al unfollow en Instagram, añadió: "Sabía que eso me iba a llevar tiempo, así que le dije a ella: esto es lo que necesito hacer. Y ella fue extremadamente comprensiva", añadió. "Tenía que alejarme de todo y de todos. No he hablado con nadie, no podía con ello. Que me juzguen, me importa una mierda lo que piensen. Este es mi proceso. Rick significa todo para mí, y Chelsea también", confesó.

Walton está casado desde 2011 con la actriz y directora cinematográfica Nadia Conners. Antes, estuvo unido en matrimonio a Leanne Goggins, quien en 2004 tomó la trágica decisión de quitarse la vida en Los Ángeles.