Abel Matutes Prats contrata a Will Smith para relanzar el mítico KU de Ibiza, rebautizado como UNVRS

La temporada ibicenca comenzó este pasado viernes de forma espectacular. Después de pasar por distintas etapas, la mítica discoteca KU, inaugurada en 1987 con una fiesta inolvidable, es ahora UNVRS, un concepto rompedor que ha causado sensación en el arranque del calendario veraniego.

El rebautizado KU de los años 80 fue inaugurado con una gran fiesta organizada por Carlos Martorell, el relaciones públicas catalán que mejor conoce la isla. Fue y sigue siendo uno de los fundadores de su etapa hippy más lúdica y auténtica, y posee la mejor agenda de personajes internacionales que visitan Ibiza. KU tenía una localización inigualable: un enorme espacio al aire libre, ajardinado, con un ambiente rompedor, elegante y cosmopolita. Tres años después, las protestas de los residentes adinerados de la zona —que se quejaban por el ruido— y otros factores empresariales provocaron su cierre temporal y el cambio de gestión.

La nueva UNVRS estrena propietario: Abel Matutes hijo, el empresario que ha transformado la hostelería y el ocio de la isla desde que abrió Ushuaïa, la discoteca de Playa d'en Bossa, convertida en meca de celebridades. La imagen de UNVRS, al igual que la de Ushuaïa y Hï (otra de sus discotecas) es obra de Yann Pissenem, un francés que fue DJ y trabajó intensamente para crear un modelo único de ocio nocturno sofisticado y elitista, que combina lujo, música electrónica y exclusividad.

Para su apertura, Matutes contó nada menos que con un promotor fuera de lo común: Will Smith. Su presencia no se limitó al día del estreno; el actor estadounidense volverá de vez en cuando a Ibiza para mantener su vinculación con el proyecto. El protagonista de películas como Soy leyenda y Yo, robot se ha quedado fascinado con esta nueva meca de la noche ibicenca, con capacidad para 10.000 personas y reconocida ya con la etiqueta de "la mejor discoteca del Mediterráneo". Will Smith, de 56 años, emocionado, desató la locura al bajar las escaleras que conducen a la sala VIP y prometió volver pronto a visitar un recinto que recuerda a las estéticas del Stanley Kubrick de 2001: Una odisea del espacio (1968), entre paisaje lunar de la película basada en la novela de Arthur Clark y una caja transparente donde dos chicas altísimas bailan mientras invitan a los asistentes a fotografiarse con ellas.

Julio Iglesias en Ibiza en los primeros años 80

El KU de Julio Iglesias, Felipe de Borbón o Alberto de Mónaco

Los creadores de KU fueron tres empresarios vascos: el futbolista José Antonio Santamaría (16 de marzo de 1946 - 19 de enero de 1993), íntimo amigo del director Roman Polanski —con quien participó en alguna de sus películas, y que fue asesinado años después por la banda terrorista ETA—; Javier Iturrioz, casado más tarde con Elenita Tablada (no confundir con su hija); y José Luis Anabitarte, Gorri. Por los palcos VIP de aquel KU desfilaron desde Julio Iglesias hasta Don Juan de Borbón, el padre del rey Juan Carlos. También compartieron una noche de aquel ambiente único Alberto de Mónaco y Felipe de Borbón, en el mejor momento de su joven soltería. Era habitual ver allí a Miguel Bosé.

Freddie Mercury y Montserrat Caballé en 1987 en KU

Rocío Jurado actuó en KU en 1989 durante el certamen Lady España, y fue inolvidable la actuación de Montserrat Caballé junto a Freddie Mercury cantando el himno de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Aunque Mercury falleció antes de la inauguración oficial, aquella actuación quedó en la memoria colectiva y en la historia. Aquel KU logró poner nervioso al dueño de Pachá, Ricardo Urgell, su gran rival en la noche ibicenca.