Antonio Carmona se pronuncia tras las noticias sobre su condena: "Todavía no ha salido nada, se han equivocado"

Hace un par de semanas, Diario de Cádiz publicó que Antonio Carmona ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal número 1 de Cádiz con una multa por amenazas leves con un bastón y la intención de intimidar contra un vecino en la localidad gaditana de Barbate. Los hechos denunciados ocurrieron en julio de 2024. Al mismo tiempo, se publicaba que esta sentencia no era firme porque se presentó un recurso de apelación.

Este lunes, el cantante se pronunciaba al respecto durante la celebración de los 100 años de Radio Madrid. Sobre su condena, dijo: "No, todavía no ha salido nada, todavía. Se han equivocado, no está". Y el marido de Mariola Orellana echaba balones fuera: "Para nada, para nada, eso es lo que sacó un diario de Cádiz, no lo sé".

Centrado en sus proyectos profesionales, el cantante de Ketama también habló de sus proyectos para este verano y de sus días de desconexión: "Bueno, estaremos unos días con la familia y eso, pero intentando trabajar en el disco y sobre todo en el directo".

Antonio, que cumplió 60 años el pasado 21 de mayo, expresó su felicidad por esta nueva etapa de su vida y compartió un mensaje que ha incorporado en su día a día: "Igual que si fuera un sueño. No estamos locos, no estamos locas. Hay que vivir la vida, hay que vivir la vida, disfrutarla y agarrar toda la energía y sobre todo agradecernos, estar agradecidos".

El cantante, que sufrió un fuerte susto de salud que le llevó al coma inducido a finales de 2017 a causa de una infección dental, reconocía que desde entonces ve la vida de otra manera: "Se valora, por supuestísimo, claro que sí. Muy agradecido también de estar aquí, de poder estar con mi familia. Y bueno, ya sabes, soy como esas personas, soy como un algo que volvió a nacer".

A finales de abril vivió un día muy especial gracias al bautizo de su nieto en Sevilla. Asistieron rostros conocidos como Rosario Flores, Elena Furiase, Rossy de Palma o Laura Sánchez, entre otros.