Toñi Moreno se desata la melena en Fuengirola en un plan muy especial en el que también estuvo Bárbara Rey

Este fin de semana, Fuengirola se llenó de color con el Fulanita Fest, encuentro musical en el que se reivindica el amor entre mujeres desde hace cuatro años. El cartel de este año contaba con Vanesa Martín como artista principal, a las que se sumaron La Mare, Lia Kali y Ptazeta. También pinchó Sofía Cristo, motivo por el que Bárbara Rey estaba en el palco este sábado 31 de mayo disfrutando de cada detalle de la noche. Entre los invitados famosos, también estuvo Toñi Moreno.

La locura se desató entre las asistentes cuando esta última llegó al Front Stage del recinto del Marenostrum y desde las primeras filas le gritaban eso de que es "una persona maravillosa", en referencia a su programa en Canal Sur. La madre de Lola se hizo fotos con todas las que se lo pedían. Y especialmente disfrutó del concierto de su amiga Vanesa Martín, quien incluso desde el escenario le dedicó unas palabras cargadas de cariño y admiración.

La propia Toñi no se quedó corta, y en Instagram le escribió: "He conocido a artistas tan vacíos por dentro, que solo pueden esconderse en unos versos que riman, y he conocido a personas como ella, Vanesa Martín, tan llena por detro, que la poesía le sale a borbotones. De lo contrario tendría que explotar. Ese abrazo tiene mucho significado para mí. Y ella lo sabe. Amiga, éxitos y amor. Y unos buenos espetos en buena compañía. Fin". Las dos se fundieron en un abrazo cuando acabó el concierto de la malagueña, que inició la gira de su nuevo disco, Casa Mía, en su tierra natal.

Otras famosas como Dulceida y Alba Paul, que se convirtieron en madres en octubre del año pasado tras la segunda oportunidad que se dieron, también disfrutaron de los conciertos acompañadas por otras influencers. La primera incluso subió al escenario para pronunciar unas palabras. Y en el palco, como decíamos, estaba muy pendiente Bárbara Rey, que algún año atrás también se dejó caer por el mismo festival. Cayetana Guillén-Cuervo, por su parte, fue la madrina del evento y con la cantante Rocío Saíz interpretó una versión de Mujer contra mujer, el himno de Mecano.

Alba Paul y Dulceida

Rocío Saíz y Cayetana Guillén-Cuervo

Durante el fin de semana, Ana Morgade también fue otra de las artistas que levantaron al público pinchando temazos y lanzando poderosas reivindicaciones.