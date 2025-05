Amador Mohedano presume de unión familiar en el homenaje a Rocío Jurado: "Nos entendemos, nos queremos"

Este domingo se cumplirán 19 años de la muerte de 'La más grande'. Y como es habitual, la familia de Rocío Jurado ha dejado sus quehaceres y diferencias a un lado para reunirse y honrar la memoria de la artista. Amador Mohedano ha sido uno de los grandes ausentes -por un problema de espalda- en la misa de aniversario celebrada este sábado 31 de mayo en el Santuario de la Virgen de Regla, en Chipiona, aunque sí ha acudido a la comida familiar posterior para rendir homenaje a su hermana.

Y en la tarde de este sábado, en el programa Fiesta, Amador ha explicado cómo ha vivido este día tan especial: "Estoy feliz aquí con mi familia, todos reunidos, haciendo un año más el homenaje que le hacemos a nuestra Rocío. Un día feliz, de comilona y de premios".

Visiblemente emocionado, ha confesado: "Ya he llorado dos veces hoy. Es inevitable porque esto es como un tsunami [de emociones], no hay quien lo pare".

Sobre el vínculo familiar, Amador ha querido dejar claro que, a pesar de las diferencias, el lazo sigue fuerte: "Nos entendemos, nos queremos, no queremos perder nunca ese lazo de familiaridad que tenemos todos. Estoy orgulloso".

Además, el exmarido de Rosa Benito ha explicado porqué no acudió a la confirmación de su nieto, el hijo de Rosario Mohedano y Antonio Tejado, el pasado fin de semana: "Ahí me confundí yo, me enteré de una forma... porque me hija me estuvo llamando durante un mes y medio, 'papá tienes que venir, tienes que venir' y yo iba a ir, pero claro, la confirmación es la confirmación y la comunión es la comunión y como estaba fastidiadillo, pues dije 'nada, para la comunión iré'".

Por su parte, Gloria Camila también ha compartido el recuerdo de su madre: "Mis recuerdos son de infancia, alegre, feliz, fiestas. Lo que hoy estamos haciendo, pues era cada día con ella", ha dicho.