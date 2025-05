Entre ausencias y viejas heridas: Chipiona reúne a Ortega Cano, Gloria Camila y Rocío Flores para honrar a Rocío Jurado

Este domingo 1 de junio se cumplirán 19 años desde que 'La más grande', Rocío Jurado, nos dejó, pero este sábado su recuerdo ha estado más vivo que nunca. Un año más, su familia se ha reunido en Chipiona, la ciudad natal de la artista, para rendirle un emotivo homenaje en el Santuario de la Virgen de Regla. Hasta allí se han desplazado sus seres queridos —José Ortega Cano, Gloria Camila y Rocío Flores, entre otros— que, a pesar de los altibajos y las polémicas que han marcado los últimos años, no han querido perderse esta cita tan especial.

La emoción se ha dejado sentir desde primera hora. José Ortega Cano llegaba al santuario visiblemente emocionado y, sobre el homenaje, simplemente se ha limitado a decir: "Muy bonito".

Por su parte, su hija Gloria Camila se ha mostrado muy entera, aunque ha dejado claras que las tensiones familiares siguen enturbiando sus días: "Hemos venido los que hemos podido y hemos querido venir", respondía ante las cámaras. Al preguntarle por la ausencia de su madre, Rocío Carrasco, ha zanjado el tema con un contundente: "No sé nada, sé que yo estoy aquí y es lo único que me importa".

Junto a ellos también han estado presentes Gloria Mohedano, hermana de Rocío Jurado, acompañada de su marido, José Antonio Rodríguez. Y, cómo no, Rocío y David Flores, los nietos de 'La más Grande', quienes siempre que pueden hacen el viaje al sur para estar presentes en este día.

Eso sí, ha habido ausencias notables que no han pasado desapercibidas. Ha sorprendido especialmente que Rosa Benito no asistiese este año, ya que suele tener esta fecha marcada en su calendario. También ha faltado Amador Mohedano, quien en los últimos años ha preferido no acudir para evitar coincidir con su exmujer y crear situaciones incómodas.

