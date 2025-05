Alba Flores abre su álbum más personal para recordar a su padre Antonio: "Gracias por todo lo que nos sigues dando"

La familia Flores sigue viviendo su duelo, 30 años después de aquella doble pérdida que marcó para siempre su historia: primero la partida de La Faraona, y apenas dos semanas después, la de su hijo Antonio, que fallecía un 30 de mayo de 1995 a los 33 años. Y aunque el tiempo haya pasado, el dolor permanece intacto en los corazones de los suyos, especialmente en el de su hija, Alba Flores, quien este viernes ha querido rendirle un emotivo homenaje a su padre.

"Jamás habría imaginado que 30 años después de que se fuera me iba a sentir más cerca de él que nunca", comenzaba escribiendo la sobrina de Rosario Flores. Y ha añadido: "La magia del cine", junto con un fragmento del documental, Flores para Antonio, con el que ha querido homenajear a su padre tres décadas después de su muerte.

"Hoy le mando flores especialmente bien acompañada de la mano de toda nuestra familia, de nuestras amistades y también junto a todo el equipo de nuestra peli", ha seguido escribiendo. "Gracias por todo lo que nos sigues dando, papá".

La intérprete de Vis a Vis no ha querido dejar pasar la oportunidad de enviarle, aunque sea al otro lado, un emotivo recuerdo de lo que su niña —a la que Antonio le dedicó No dudaría— se ha convertido. Alba protagoniza el documental que homenajea la figura de su padre, Antonio Flores, a través de sus recuerdos y abre su álbum más personal al mundo. El largometraje, dirigido por Isaki Lacuesta y Elena Molina, aún no tiene fecha de estreno (se espera que sea en la segunda mitad del 2025), pero ya se sabe que estará disponible en Movistar+.

El pasado mes de febrero, Alba anunciaba que ya había concluido el rodaje: "Fin de rodaje de #FloresparaAntonio, la peli que le estamos haciendo a mi padre, Antonio Flores. Ha sido un viaje transformador. No sé cómo vamos a hacer para que quepa en una película todo lo que habéis dado las personas que habéis participado. Gracias".

Rosario y Lolita en el rodaje del documental, Flores para Antonio | Instagram @albafloresoficial - @conchadelarosa

En la película también aparecen sus tías, Rosario y Lolita, y precisamente esta última ha querido dedicarle unas palabras cargadas de sentimiento en este día: "Qué puedo decirte que no te haya dicho en sueños, que no te diga cada vez que te veo en la naturaleza. Antonio, qué me falta por decirte... seguro que aún me quedan cosas que se me ocurrirían para decirte, para reírnos, para llorar y para escribir canciones... La espina la tengo yo clavada desde hace 30 años y la tendré hasta que me muera. El mejor, el más bueno, el más guapo, el más generoso, tú, mi querido hermano. Te quiero", escribía este viernes en sus redes.