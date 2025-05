Jorge Javier Vázquez se come sus palabras sobre Vicky Martín Berrocal y su documental: "Drama psicológico en estado puro"

La semana pasada, Jorge Javier Vázquez criticó el documental de Vicky Martín Berrocal sin antes verlo. Días después, el presentador de Badalona ha visto el primer capítulo y ha cambiado su opinión respecto a la diseñadora y su familia. Eso sí, sigue alabando a Alba, la hija de la protagonista y Manuel Díaz El Cordobés, que al igual que la madre y la hermana de Vicky, también participa en el documental.

"La semana pasada escribí sobre el reality de Las Berrocal basándome en un trailer que había sacado Movistar. Pues bien: ya he visto el primer capítulo. En cuanto lo estrenaron. Y me ha gustado mucho más de lo que imaginaba", escribe el presentador este miércoles en su blog de Lecturas.

Y lanza su crítica: "Está muy cuidado, muy bien contado. Gran trabajo detrás las cámaras. Y delante, lo imaginado". A la diseñadora, incluso, la pone por las nubes: "Vicky no defrauda. Está imposible en cada escena. Durante el primer capítulo nos confiesa que le está ocultando a su familia que quiere volver al mundo de la moda flamenca. Escrito así parece que para desempeñar esta tarea deba asesinar a cientos de miles de personas, tan trascendente y enigmática se pone ella".

Sobre esta trama principal, añade: "Veremos en qué acaba todo, pero se está hinchando tanto el globo que como nadie se desmaye cuando comparta semejante información con su familia me voy a sentir estafado".

Para la hermana de Vicky, Rocío, también tiene buenas palabras, así como para Alba: "La hermana de Vicky bien y la hija es todo un hallazgo. Una de sus grandes frases: '¿Vosotras sabéis lo que es ser hija de famosos en un colegio de Dos Hermanas?'. La pronuncia delante de su madre, su tía Rocío y su abuela. Nadie habla, todas callan. Queda la duda y los espectadores nos ponemos en lo peor. Qué fatiga. Drama psicológico en estado puro".

Pero para quien tiene una mejor crítica es para la madre de Berrocal, que ha hablado sobre la particular historia de amor que vivió con el padre de sus hijas, quien tenía otra familia: "Pero en realidad sobre quien de verdad quiero escribir es sobre Victoria, la madre de Vicky. No la tenía yo calada y me ha encantado. No se puede estar más natural ante la cámara. En cuanto aparece eclipsa al resto del reparto. Por su sencillez. Por su manera de expresarse, tan clara y rotunda".

Sobre ella, dice también: "La madre de Vicky engancha. E intuyo que irá creciendo todavía más en los próximos capítulos. Qué bonito todo lo que sucede en su casa de El Rocío. Costumbrismo de alta costura".

La semana pasada, como decíamos, Jorge no fue tan blando: "Estoy deseando ver el reality de Las Berrocal. Sé que me va a producir mucho bochorno pero es que tengo mono de sentir vergüenza ajena", llegó a escribir, cargando principalmente contra Vicky, la gran estrella de su reality: "Ya la siento cuando me pongo un rato el podcast de Vicky y advierto que siempre está con cara de flipada, como si se le estuviera apareciendo continuamente la Virgen de Fátima para recordarle lo 'guapa, guapa, guapa' que es. Vicky, por supuesto, no la virgen".