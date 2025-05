La noche de teatro de Alberto Núñez Feijóo con su mujer, Eva Cárdenas, Sonsoles Ónega y Cristina Cifuentes

Los políticos también aprovechan el fin de semana para desconectar y disfrutar de otras actividades más allá de sus deberes y funciones públicas. En esta ocasión, Alberto Núñez Feijoó y su mujer, Eva Cárdenas, estuvieron este sábado en un céntrico teatro de Madrid para disfrutar de una noche de teatro de la mano de un rostro muy popular de la televisión, colaborador de Sonsoles Ónega en Antena 3.

Hablamos de Miguel Lago, que estrenó en el Teatro Alcázar, ubicado en la calle Alcalá, 25 años de stand up. Lo hizo rodeado de personalidades conocidas. No solo el líder del PP y su esposa, también la propia Sonsoles Ónega con su actual novio financiero, Juan; y otros rostros de la televisión como Raquel Sánchez Silva, Carlos Sobera, Santiago Segura, Rappel o José Manuel Parada.

También la ex presidenta de la Comunidad de Madrid reconvertida en tertuliana Cristina Cifuentes o Emilio Butragueño estuvieron entre los asistentes.

Desde el escenario, Lago (ex colaborador de El Hormiguero) le dedicó unos chistes al político azul: "Feijóo se quitó las gafas sin consultarlo con las bases" o "Cuando vi a Feijóo sin ellas, estuve media hora frente a la tele: ¿es él o no es él?", fueron algunas frases que soltó (haciendo referencias también a Pedro Sánchez en su espectáculo), según recoge ESdiario.

Feijóo y Eva Cárdenas

Alberto Núñez Feijóo y Eva Cárdenas Botas se conocieron durante un vuelo en un avión procedente de Madrid con destino a La Coruña. El presidente del Partido Popular y la exdirectora de Zara Home son padres de un niño que ronda los 8 años. Cuenta la leyenda que el responsable del encuentro, en las alturas del ex presidente gallego y la ejecutiva fue el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con quien Feijóo se había reunido durante su primer mandato como presidente de la Xunta. A bajar del avión Eva Cárdenas le dijo a Feijóo lo bien que le había caído. "Si te hubiéramos conocido antes, habríamos votado al PP", le dijo la empresaria entonces al futuro padre de su hijo. "O sea, que no me votaron", contó Feijóo a Bertín Osborne años después en una entrevista.

Aquello ocurrió en 2009, el año en que la madre de Feijóo lamentaba públicamente que su hijo, ya entrado en años, no le diera nietos. Feijóo mantenía entonces una relación con una periodista Carmen Gámir Moras).

No fue hasta dos años después de aquel momento avión cundo un segundo encuentro reunió a Cárdenas con Núñez Feijoo. En 2011, el entonces presidente autonómico hizo una visita oficial a Inditex y la encargada de por la tienda de Zara Home fue Eva Cárdenas, que por entonces llevaba 8 años al frente de la división de decoración del hogar del gigante textil fundado por Amancio Ortega. A Feijóo le sonaba su cicerone pero no sabía de qué. En agosto de 2013 se hizo pública su relación. Fue a finales de octubre cuando trascendió el noviazgo tras acudir a comer juntos en Casa Marcelo (Santiago de Compostela). Uno de sus primeros eventos como pareja oficial fue en 2015, en el cumpleaños de Marta Ortega, a cuyo enlace con su segundo marido, Carlos Toretta, en 2018, también acudieron Feijóo y su mujer. Alberto Núñez Feijóo fue padre a los 55 años. Su hijo, Alberto Santiago, nació el 15 de febrero de 2017.

El abuelo de Eva Cárdenas fue farmacéutico. El padre de la empresaria fue director de personal de Caixa Galicia. Licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, hizo un máster en Dirección y Administración de Empresas por el Instituto de Empresa de Madrid.

Eva Cárdenas trabajó en Kraft y L'Oréal, antes de ser directora de Zara Home durante más de 16 años, desde su creación en 2003, cuando ella tenía 38 años y ya había sido madre de Gabriela, fruto de su anterior matrimonio y con la que hace unos años emprendió un negocio inmobiliario en La Coruña, Niebla Azul, dedicado al alquiler. Antes, había sido directora del departamento de cosmética de Zara. Eva abandonó Inditex en 2018 "por motivos personales" mientras el entonces presidente de la cotizada, Pablo Isla, alababa su dedicación y su talento creativo. Dos años después fichó como asesora externa de estrategia de Sargadelos, empresa dedicada al diseño y creación de porcelana gallega. Y dos años después, en verano de 2022, dejó dicho puesto para mudarse a Madrid junto a su marido, Alberto Núñez Feijóo, y su único hijo, Alberto. Hace un par de años, Cárdenas volvió al sector textil.