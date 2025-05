Billy Joel, de 76 años, anuncia que padece un trastorno cerebral y cancela sus conciertos

Billy Joel, intérprete de canciones legendarias como Piano Man, ha cancelado todos sus conciertos programados para este año y el próximo debido a un trastorno cerebral poco común: la hidrocefalia de presión normal (NPH, por sus siglas en inglés). La noticia fue anunciada este viernes a través de un comunicado oficial en sus redes sociales.

El artista, de 76 años, explicó que la enfermedad se ha agravado con sus recientes actuaciones en vivo, lo que le ha provocado problemas de audición, visión y equilibrio. Siguiendo las recomendaciones médicas, Joel ha iniciado una terapia física específica y deberá abstenerse de actuar durante su proceso de recuperación. "Lamento sinceramente decepcionar a nuestro público y les agradezco su comprensión", expresó en el comunicado.

La hidrocefalia de presión normal es una condición neurológica rara que se manifiesta cuando se acumula exceso de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Esto puede provocar dificultades para caminar, problemas con el control de la vejiga y deterioro cognitivo, como pérdida de memoria. Si se detecta a tiempo, puede tratarse mediante una cirugía que facilita la evacuación del líquido, pero en fases avanzadas, algunos efectos pueden ser irreversibles.

Joel había pospuesto ya ocho conciertos en marzo, citando entonces una intervención quirúrgica reciente y la necesidad de realizar fisioterapia bajo supervisión médica. En ese momento, esperaba regresar a los escenarios en julio, con una fecha prevista en Pittsburgh el día 5. Sin embargo, ahora ha decidido cancelar por completo toda su gira.

El intérprete de clásicos como Piano Man, She's Always a Woman o Scenes From an Italian Restaurant ha sido una figura constante en la música desde la década de 1970. Aunque en 2023 lanzó su primera canción pop en casi veinte años, Turn the Lights Back On, en los últimos años ha sido más conocido por su poderosa presencia en vivo.

En julio del año pasado concluyó una residencia histórica en el Madison Square Garden de Nueva York, donde ofreció más de 100 conciertos a lo largo de una década, alcanzando casi dos millones de asistentes y generando ingresos superiores a los 260 millones de dólares. Su agente, Dennis Arfa, señaló entonces que "Billy ha evolucionado en los últimos 10 años hacia un artista de estadios".

La gira cancelada incluía presentaciones con artistas de renombre como Rod Stewart, Sting y Stevie Nicks, y estaba programada en grandes estadios de fútbol y béisbol en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Según el comunicado, los reembolsos a los compradores se gestionarán de forma automática.

Expertos médicos como el doctor Charles Matouk, neurocirujano de la Universidad de Yale, señalan que la NPH suele pasar desapercibida, ya que sus síntomas se confunden con signos comunes del envejecimiento. "Si el coraje y la fama de Billy Joel pueden ayudar a visibilizar esta enfermedad, podría beneficiar a muchas personas que necesitan diagnóstico y tratamiento", afirmó Matouk.

A pesar del difícil momento, la carrera de Joel sigue generando interés. Un documental sobre su vida y trayectoria, titulado Billy Joel: And So It Goes, se estrenará el próximo 4 de junio en el Festival de Cine de Tribeca. Su último concierto fue el pasado 22 de febrero en el Mohegan Sun Arena de Connecticut, donde cerró con You May Be Right, como es habitual.