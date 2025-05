La relación que Genoveva Casanova tiene con los medios de comunicación ha cambiado por completo tras protagonizar unas polémicas fotografías con el ahora Rey Federico de Dinamarca paseando por las calles madrileñas. Desde entonces, nada ha vuelto a ser igual.

Ahora, la mexicana intenta pasar desapercibida cada vez que ve una cámara y los photocalls han pasado a un segundo plano porque ha limitado mucho su presencia en los actos públicos. Sin embargo, su nombre sigue resonando en la prensa.

Estos últimos días se ha hablado de ella porque parece que fue el motivo de la última discusión entre su ex marido, Cayetano Martínez de Irujo, y Bárbara Mirjan. Un desencuentro público que tuvieron hace una semana debido a las imágenes en las que parecía que ambos mantenían una tensa conversación. Este domingo, Genoveva se ha dejado ver ante las cámaras y ha sido preguntada por esta información. Sin embargo, la modelo ha guardado silencio y ha mostrado absoluta seriedad tras conocer que se le ha culpado de ese enfrentamiento.

Desde Informalia ya aclaramos que lo de la discusión no fue tal pero que Amina, la hija de Genoveva, será la madrina en la boda de su padre, después de que su hermana Eugenia Martínez de Irujo, tuviera un desencuentro con su hermano. También podemos adelantar que Genoveva no está invitada . No sabemos i porque la ha vetado la novia.