La influencer y su novio no atraviesan su mejor momento. La investigación que el Tribunal Superior de Justicia Canario lleva a cabo sobre las causas que provocaron las graves lesiones de Alma (ingresada en estado grave a los 40 días de nacer) ha generado un nuevo bache en la pareja. Esperaban que la causa fuera archivada el pasado mes de abril, pero la magistrada encargada del caso decidió seguir adelante y la noticia cayó como un jarro de agua fría para Anabel Pantoja y David Rodríguez, que solo sueñan con recuperar la normalidad. A pesar de todo, continúan unidos frente a las dificultades y lo van a demostrar el próximo 4 de junio, en el Camino del Rocío.

Será la primera vez que veamos a Anabel y David juntos como peregrinos de la Virgen, a la que la sobrina de la tonadillera es muy devota. De hecho, no sería de extrañar que los planes de la pareja se deban no solo a un intento de relajarse y disfrutar con amigos sino también a alguna promesa u ofrecimiento que hicieran a la Virgen cuando la pequeña Alma estaba ingresada. Ya lo hicieron la pasada Semana Santa en Sevilla, cuando visitaron al Cristo de la Hermandad del Cerro, al que agradecieron la buena salud de su niña y pidieron seguir protegiéndola, tal y como ella misma desveló en sus redes sociales ("Me he acercado al Cristo para pedirle, darle las gracias. Y he vivido un momento tan mágico... aún sigo llorando") y también a Jesús El Cautivo', de la Hermandad de San Gonzalo: "Tenía que venir a verte", escribió junto a una imagen.

Según Tardear, Anabel y David realizarán el camino del Rocío en la hermandad de Almonte el próximo 4 de junio. Estarán acompañados por algunos amigos, como el peluquero Antonio Abad, y dormirán en Matalascañas. Una experiencia que la influencer ya ha vivido otros años pero que será mucho más especial en esta ocasión, no solo por la compañía del padre de su hija sino por las implicaciones emocionales y religiosas que conlleva tras lo sucedido.

Cada vez más cerca de un juicio

La investigación que el Tribunal Superior de Justicia Canario lleva a cabo sobre las causas que provocaron las graves lesiones de Alma, que fue ingresada en el hospital en estado grave a los 40 días de nacer, el pasado 10 de enero, continúa. Tanto los padres como su defensa esperaban que el caso fuera archivado a finales de abril, pero la investigación sigue abierta por orden de la magistrada.

Los padres, en el punto de mira por una presunta negligencia en el cuidado de su hija, están preocupados y sus abogados tratan de demostrar su inocencia. A principios de mayo, entregaron un informe en el que ha sido clave Mariló de la Rubia, antigua amiga de Isabel Pantoja y jefa de David en la clínica de Córdoba. Ella se encargó, en su momento y a petición de la pareja, de hablar con varios profesionales de la sanidad para que ofrecieran su opinión experta sobre el caso y los múltiples motivos que podrían causar las lesiones que sufrió la pequeña Alma y que nada tendrían que ver con los cuidados paternos.