Con una escenografía digna de una superproducción de Hollywood, la diva de España ha hecho su entrada triunfal desde lo alto del escenario eurovisivo en Basilea, dispuesta a entregarse en cuerpo y alma. Y así lo ha hecho. Durante tres intensos minutos, Melody ha desplegado todo su arte, su garra y una inquebrantable energía, confirmando lo que ya sabíamos, que es una auténtica artista de raza. Y es que, en los instantes previos a su actuación, la emoción de los suyos y de sus fans ha sido desbordante, especialmente la de su novio, Ignacio Batallán, padre de su hijo Cairo.

"Cada día estoy más orgulloso de quién eres y de lo que haces. Horas de trabajo infinitas, viajes interminables, miedos, dudas, presiones, lejos de las personas que amas... Te superaste y aquí estás dándonos una lección de superación. Para nosotros ya has ganado. Te amo", le ha dedicado a su chica horas antes de su gran debut.

Y tras su actuación, el deportista ha espetado: "Te has comido el escenario. Has brillado. Has callado muchísimas bocas. Qué manera de despedirte. Qué barbaridad, amor. Estamos muy orgullosos. Estoy emocionado a más no poder", ha escrito emocionadísimo desde Basilea.

Melody fue madre, hace un año, de un niño, Cairo, con su pareja, Ignacio Batallán. Ambos se conocieron en un centro deportivo de Fuengirola, donde él trabaja como entrenador personal y del que es CEO.

Quién es Ignacio Batallán, el padre del hijo de Melody

Ignacio es jugador profesional de voleibol, modelo y entrenador personal. Natural de Argentina, lleva varios años viviendo en España. Tiene una hija llamada Sofía, fruto de una relación anterior. Aunque Melody protege mucho su intimidad, él se ha convertido en su principal apoyo y no la ha dejado sola en ningún momento. De hecho, estuvo a su lado durante el Benidorm Fest y ahora también ha viajado hasta Basilea para acompañarla en primera fila y apoyarla en su gran noche como diva.