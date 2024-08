Nadia Calviño casa a su hija con una mujer a la que conoció en Bruselas con Marlaska y Carlos Cuerpo de invitados

Varios ministros del Gobierno de Pedro Sánchez acompañaron este sábado a Nadia Calviño en un día muy especial para la presidenta del Banco Europeo de Inversiones. La ex número 2 del Ejecutivo reunió en Mérida a sus familiares, amigos y compañeros en la boda de su hija, Alina Manrique de Lara Calviño, que celebró su enlace con su novia, una mujer a la que conoció en Bruselas. El acontecimiento tuvo lugar en Lavadero de Lana, antiguo centro industrial rehabilitado a diez minutos de Mérida, tal y como adelantó el diario Hoy.

El sucesor de Calvió y actual titulares de Economía, Carlos Cuerpo y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska llegaron sobre las siete y media de la tarde a la ceremonia, celebrada en el mismo lugar del convite y a fiesta. No asistió sin embargo el presidente del Gobierno, aunque la prensa local asegura que estaba prevista su asistencia.

Las medidas de seguridad se extremaron tanto en las cercanías como dentro del recinto del enlace. No se vio a Nadia Calviño pero sí a la novia, que hacia las ocho de la tarde se dirigió hacia el altar del brazo de su padre, el marido de la ex vicepresidenta, Ignacio Manrique de Lara. Los Invitados disfrutaron de una cena servida al aire libre y una orquesta y la celebración se alargó hasta bien entrada la madrugada. La novia es además de hija de Nadia Calviño nieta de José María Calviño, padre de la ex ministra, el que fuera primer director general de RTVE de la era socialista, entre diciembre de 1982 y octubre de 1986, antecesor de Pilar Miró.

Tanto la ex vicepresidenta económica como su padre son gallegos pero el padrino, o sea, el padre de la novia, Manrique de Lara Fernández, tiene una casa en el municipio, y es propietario de tierras en la zona. En una de ellas pasa la familia parte del verano. Es habitual ver cada verano a la ex ministra en el Festival de Teatro Clásico de Mérida. La noche previa a la boda de su hija asistió a ver Ifrigenia, una obra protagonizada por María Garralón y Juanjo Artero. La presidenta del Banco Europeo y ex vicepresidenta del Gobierno de España no suele perderse al menos una representación al año desde hace varios veranos. En 2019, año en que el festival fue reconocido con la Medalla de Extremadura, acudió a ver en directo a la inolvidable actriz Concha Velasco. Año tras año, Calviño apoya el festival, que este verano de 2024 termina con Ifriginia en la noche de mañana domingo. Tras disfrutar de la obra, la economista saludó a los actores y se interesó por la escenificación la tragedia griega. Con Juanjo Artero, Alberto Barahona y María Garralón aparece también en varias imágenes difundidas por la organización del certamen.



Calvió lleva tiempo en la zona, tal vez preparando la boda de su hija. La presidenta del Banco Europeo de Inversiones publicó el 18 de agosto su asistencia en Sancti Petri al cocierto de jazz cubano de Alfredo Rodríguez, mientras que la noche del 10 acudió al concierto de los extremeños Estopa en la misma localidad gaditana. También asistió a ver la comedia Las Nubes, protagonizada, con Pepe Viyuela, en el Teatro Romano el año pasado.

Fantástico concierto de @estopaoficial, celebrando sus 25 años de carrera en el incomparable marco del puerto de #SanctiPetri.



Mucho arte, gran ambiente … y la sorpresa de @_danielmartin_ subiendo al escenario para cantar #FuenteDeEnergía????.@CMF_SanctiPetri#MomentosMágicos pic.twitter.com/pu1qLDckf7 — Nadia Calviño (@NadiaCalvino) August 10, 2024