Cantora, el refugio familiar de Isabel Pantoja, será un hotel rural de lujo: así acaba el legado de Paquirri

El grupo inversor contratado por la tonadillera para poner en orden sus cuentas continúa con sus planes de vender la finca de Paquirri que heredaron su viuda, Isabel Pantoja, y su hijo, Kiko Rivera. Las negociaciones no están resultando fáciles, sobre todo porque madre e hijo, dueños del terreno y la vivienda en un 52,4% y 47,6% respectivamente, llevan más de un año sin hablarse. Sin embargo, este martes se ha desvelado la nueva estrategia de los expertos para acelerar la venta: convertir la propiedad en un hotel rural de lujo.

Así lo ha confirmado el ayuntamiento de Medina-Sidonia al que pertenece el terreno: "Me confirman que hace unos dos meses se presentó un informe de viabilidad. La persona que se encarga de gestionar los temas de Isabel Pantoja ha elaborado un informe junto a expertos para poder explotar la finca como entorno turístico y hacer un hotel rural de lujo", ha desvelado Pepe del Real en el programa Vamos a ver. "Me dicen que es el mejor informe que se ha presentado para buscar una viabilidad de la finca y que no hay una coma que cambiar, por lo que lo han firmado y sellado de manera inmediata".

Y eso no es todo. El periodista asegura, además, que el informe incluye un epígrafe por el cual se podrían celebrar eventos: "Eso también se ha aprobado". Hay que recordar que muy cerca de Cantora se celebra un torneo hípico anual que suele llenar los alojamientos de la zona.

La finca cuenta con 500 hectáreas, tiene bodegas, huerta, piscina, pozos, cuadras de caballos, plaza de toros y hasta una pequeña plaza de toros. La propiedad pasaría a manos del grupo inversor contratado por la cantante, que ya ha firmado el acuerdo y que ha ofrecido dos millones de euros a su hijo para que haga lo propio. "Tras la venta de Cantora, a él le quedarían limpios 800.000 euros (..) Si sale adelante, el grupo inversor quiere hacer un hotel rural en la zona. Esto no implica ningún acercamiento entre madre e hijo, ni se levanta el teléfono", ha dicho Rossi.