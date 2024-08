¿A quién tiene Victoria Federica en su cabeza durante sus vacaciones en alta mar?: "Siempre pienso en ti, pienso que soy mala"

Victoria Federica está exprimiendo al máximo el verano. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar es una joven a la que le gusta viajar de un lado para otro, y tiene tiempo y dinero para poder permitírselo en cualquier estación del año. Ahora está en alta mar y presume de ello a través de su perfil de Instagram, donde suma algo más de 290.000 seguidores. No le gusta la etiqueta influencer, pero esta encaja bastante con ella y su estilo de vida.

Este lunes por la noche publicó una imagen presumiendo de look. Un top de Charo Ruiz y un collar, estilo coral a juego, de la misma firma. Tal fue el éxito que tuvo su foto en Instagram, que amigas famosas como Carmen Lomana y Laura Escanes no se resistieron a comentarle. La primera le escribió: "Estás fantástica, increíble, sexy". La segunda no se quedó atrás: "¡Qué guapa", le escribió su amiga influencer, junto a un corazón rojo.

En stories y junto a esta publicación compartió, además, una grabación de las aguas que está surcando estos días. Y la acompañó de una canción, cuya letra dice así: "Siempre pienso en ti, siento que soy mala. Porque no me aguanto, nadie me aguanta. Dime si vienes, a mi cama".

Lo cierto es que la hermana de Froilán no ha confirmado hasta ahora que exista alguien especial en su vida, pues desde que rompiera con el DJ Jorge Bárcenas a mediados de 2022 no ha dado este importante paso con nadie. En los últimos años ha sido relacionada con algunos jóvenes como su gran amigo Roca Rey, Álex Recort o el piloto Albert Arenas. Este verano, además, ha sido vista con un joven catalán apasionado del surf, Adrià Cruz. Fueron vistos en Girona y se habló de algo especial entre ambos.