Inma Cuesta comparte la primera foto con su novia y la madre de sus hijos: "Selfie mon amour"

Inma Cuesta vive un verano muy especial al lado de la madre de sus dos hijos, la guionista Ángeles Maeso. La actriz, muy reservada con su vida privada, ha compartido este domingo la primera imagen junto a ella en sus redes sociales.

"Selfie mon amour", ha escrito la protagonista de La voz dormida desde la playa que la familia ha elegido para disfrutar de sus días de asueto.

En el muro de los comentarios, la intérprete valenciana ha recibido mensajes de amigos y amigas como Sara Carbonero, que le ha dejado unos corazones, y Sara Sálamo, que le ha escrito: "Las más bonitas".

Inma y Ángeles se convirtieron en madres de su primera hija antes de la pandemia del covid. Fue en mayo de 2023 cuando llegó al mundo su segundo hijo, en esta ocasión, gestado por la protagonista de Águila Roja.

Hasta ahora, Inma nunca había compartido imágenes junto a ella en sus redes, pues mantienen la relación alejada del foco mediático. No obstante, la actriz es muy reivindicativa con los derechos LGTBIQ+ y son constantes sus alegatos de este tipo en stories de Instagram.

Poco antes de convertirse en madre de su segundo hijo, también dijo en una entrevista con Elle: "Yo no tengo conflicto con eso [hablar de su orientación sexual] desde hace mucho tiempo. Todo forma parte de una evolución. Y llega un momento en el que te sientes preparado para hablar con más naturalidad. Conforme van pasando los años, igual que no te apetece sufrir para presumir, no te apetece callar para contentar. Es importante que haya referentes. Y para mí es más importante ahora que tengo una hija. Que se sienta orgullosa".