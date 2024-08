Amores de verano que veremos si llegan a la Navidad: la semana del corazón, según Beatriz Cortázar

Estamos en pleno ecuador del verano y ya tenemos una lista completa de amores de esos que comienzan con el calorcito y ya veremos si aguantan a los fríos invernales. Esta semana no iba a ser menos y de nuevo aparece la cantante Aitana con su mal de amores de Sebastián Yatra. Lo mal de amores me río yo porque mientras algunos periodistas lanzan supuestas exclusivas de cómo ha sido esa ruptura lo mejor es ver cómo a la cantante se le cambia la cara cuando la pillan con su nuevo rubio de cuerpo lozano, el empresario Biel Juste, que se ha hecho de oro con las joyas o bisutería fina que diseña desde que era adolescente.

Vamos, que a Aitana lo de Yatra le debe importar tanto como a Mar Flores que la cacen con su amigo de mecha rubia y camisa de lino con el que se ha dejado ver por Ibiza y ahora en Italia. Mar está estupenda, se marca unos posados para su red social de quitar el hipo y aprovecha para lucir y hacer publicidad de algunas marcas en redes. Pero cuando Mar está estupenda es cuando se encuentra soltera pero con ganas de enamorarse. Con este especialista en marketing digital, que así es como lo presentan en Hola, me cuentan que no hay nada de nada y me lo demuestra una fotografía de Mar mientras se toma un aperitivo junto al mechado amigo. Hay algo en el lenguaje corporal de Mar que me hace pensar que es el típico amigo confidente y con el que te puedes ir de viaje sin que pase nada de nada.

Huyendo del amor es como aparece en Semana la televisiva Eva González, con un bikini que le queda que ni tatuado en la piel. Eva se da un baño con su chiquitín y sin un grandullón que le alegre la mirada. Tras su separación de Cayetano Rivera, la verdad es que Eva no nos ha regalado ni un rumor ni una ilusión ni un desmentido con otro hombre. Se refugia en su familia, en sus amigas y en su reducido grupo de íntimos. Su baño en solitario es puro contraste con el que se dio su ex Cayetano junto a su novia portuguesa. La felicidad del diestro no sé si le afectará a la presentadora, pero lo que sí parece es que no tiene ningún interés en volver a encontrar pareja. Hay quien rompe y comienza una nueva historia en menos de un fin de semana y hay quien necesita que pasen muchos meses para empezar a plantearse algo nuevo en su vida.

Alice Campello y Álvaro Morata: la ruptura de la semana

Por lo que me cuentan, Eva es de las que prefiere esperar un tiempo. Como era de imaginar, la semana del corazón en papel couche no se iba a quedar sin la ruptura matrimonial del futbolista Morata y su mujer y madre de cuatro hijos Alice Campello. Desde que comunicaron que lo suyo estaba terminado ya ni sé cuántas teorías han salido para explicar esta separación. Que si Morata andaba con una tercera, que si Alice nos adaptaba a España, que si había fotos, que si iba a parecer a alguien… Los dos se encargaron de desmentir tajantemente que el final fuera por una tercera o tercero en discordia y me consta que en eso no mienten. Fuentes muy cercanas al futbolista me aseguran que la crisis viene de hace mucho ya que la convivencia entre ellos era insoportable.

Morata tiene sus bajones emocionales y sabe que está en la recta final de su carrera deportiva. Por su parte, la influencer es una mujer de armas tomar y también, como la mayoría de las influencers, muy intensa, a la hora de vivir sus emociones. Aseguran que es una Paris Hilton a la italiana, en cuanto a que viene de una familia bastante adinerada (su padre es propietario de uno de los mayores concesionarios de coches en Italia) y se ha criado entre algodones. Precisamente la diferencia de cómo han sido educados, ha sido uno de los motivos que ha hecho que en la convivencia saltaron muchas chispas. Morata se refugia estos días en su familia, que no ha dudado en viajar hasta Milán, donde él estará esta temporada, mientras que su mujer se quedará instalada en la casa que tienen en la finca de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, con sus hijos en contra de los que aseguraban que iba a regresar a su país natal.

Los padres de Morata, que comparten muchos negocios con su hijo, decidieron instalarse en su casa de Marbella y por eso no son acertadas las informaciones que apuntan a la mala relación de la suegra y su nuera. Es verdad que chocaban continuamente, pero también que los padres de Morata viendo tantos problemas en ese matrimonio, decidieron alejarse y vivir en Marbella para no interferir en la vida de su hijo que finalmente no ha podido salvar su matrimonio. Aunque los dos reconocen que se quieren muchísimo hay amores que se mantienen mucho mejor en la distancia. Y el de Morata y Alice parece ser que es de esos.

María del Monte sigue en terapia

Para la revista Lecturas, es María del Monte, quien se merece su foto de portada, con el titular de que vive aterrada y está en terapia para superar el suceso que vivió meses atrás en el robo de su casa. La publicación asegura que la familia está rota y no le faltan motivos. Mientras María e Inmaculada intentan superar ese trauma y seguir con sus vidas a quien ya se le ve también de lo más ambientado y animado es al sobrino de la cantante, Antonio Tejado, uno de los implicados en este robo que está a la espera de juicio. Como se ve la vida no es igual para todos. Ni en el amor ni en las penas.

Adiós inesperado a Carlos Ferrando

Evidentemente, no aparece en la revistas de esta semana, pero si en todas las crónicas del corazón, la muerte de Carlos Ferrando. Conocido por su lengua afilada y un humor que no todos entendían. Ferrando apareció muerto en su domicilio de Madrid, en el barrio de Usera, siendo su amiga Alejandra Grepi quien Nahiara el cadáver. Un problema de corazón ha sido el detonante de este final que ha roto de dolor a sus amigos, sobre todo a los muy íntimos, como César Heinrich o la citada Grepi, que se habían convertido en la familia, que ya no tenía.

Tras la muerte de su madre Ferrando rompió lazos con el único hermano que le quedaba y también con la sobrina. Por eso nadie ha aparecido a despedirle, salvo los amigos y compañeros de profesión. Se da la circunstancia de que la situación económica de Carlos en los últimos años era tan delicada que solo podía vivir precisamente gracias a la generosidad de ese reducidísimo círculo de amistades, que se encargaban de que tuviera una vivienda y un cuidado. Es muy triste, pero al no haber herencia no ha aparecido nadie de su sangre. Menos mal que amigos tenía muchos y de verdad y ahí acudieron a su velatorio para recordar tantas anécdotas y momentos vividos con Carlos, un hombre que no le gustaba que le llamaran periodista porque no lo era y eso que se sabía algunos de los mejores secretos de este país.

Sin duda, fue un grandísimo relaciones públicas que dominaba como pocos el mundo de la noche con destreza y se movía con arte entre los famosos del espectáculo. Fue la avispa de Iñaki Gabilondo en sus mañanas de la SER y fue la firma de la contraportada de diario 16 en su mejor momento. La pena para Carlos es que en la actualidad únicamente le llamaban para algún programa recordatorio de artistas lejanos y no estaba en la pomada del día a día. Eso le tenía triste, aunque lo suyo nunca fue la queja. descansa en paz y que se preparen en el más allá porque ha llegado el aguijón más cachondo del mundo del corazón.