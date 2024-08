Ayuso reprocha a "las feministas" su silencio sobre el maltrato del ex presidente argentino a su ex: "¿A qué hora se manifiestan?"

El ex presidente argentino Alberto Fernández ha sido acusado por su ex de violencia de género. La actriz y periodista Fabiola Yáñez ha declarado que la maltrató, física y psicológicamente, que la obligó a abortar y que se dio a la bebida por su culpa. La polémica se desató tras salir a la luz un chat entre la ex primera dama y la secretaria personal del kirchnerista con unas fotografías de la actriz llena de cardenales y marcas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha preguntado ante el silencio sobre este asunto en España, donde vive la presunta víctima: "¿A qué hora empiezan las manifestaciones de las supuestas feministas en España y Argentina para defender a esta mujer?".

El caso del presunto maltrato del kirchnerista Alberto Fernández a su ex mujer, Fabiola Yáñez, saltó hace seis días, como adelantamos desde Informalia. Después se han hecho públicas dos de las cuatro fotos que integran la denuncia de la ex primera dama argentina ante el juzgado, donde se la puede ver con un ojo y parte del maxilar superior muy hinchados, por los supuestos golpes, y otra con "visibles moretones" en todo el costado derecho del cuerpo, con las costillas y la axila amoratadas de ese lado. Por el momento, y para resguardar la seguridad de la denunciante, el juez ha ordenado la prohibición de que el kirchnerista Alberto Fernández se acerque a Fabiola Yáñez a una distancia inferior a 500 metros y todo tipo de contacto. El ex mandatario argentino niega las acusaciones.

Ayuso, que ha lamentado la situación de las mujeres iraníes, arremete contra la hipocresía de la izquierda, señalando que lamentan los maltratos a mujeres cuando los maltratadores son ideológicamente contrarios pero callan en casos como el de Fabiola Yáñez y las presuntas agresiones de su ex marido, Alberto Fernández, mientras era presidente de Argentina. La presidenta madrileña ha lamentado que se saque este asunto recurrentemente, por ejemplo, cuando PP y Vox tienen que unir sus caminos, pero luego "nadie se ocupe de verdad de la violencia contra las mujeres".

"Malcriadas que aspiran a llegar a casa solas y borrachas"

"Lo que tenemos que hacer las administraciones es poner todas las medidas para evitar que nadie se quede atrás, nadie sea expulsado, maltratado, ni sus entornos familiares. Yo tengo un gobierno que ha trabajado siempre para erradicar cualquier tipo de violencia", señala. "La visión que las feministas de la izquierda trasladan es la de mujeres que no tenemos que tener responsabilidad de nuestros actos", afirmó en una entrevista. La dirigente del PP también ha asegurado que la forma de ver la vida con la política feminista del Gobierno es "propia de malcriadas que aspiran a llegar a casa solas y borrachas". "Son malcriadas que no tienen en cuenta lo que cuesta llegar a según qué sitios y hacen un flaco favor a los ejemplos de mujeres que han sorteado barreras". Además, ha prohibido al ex presidente salir de Argentina.