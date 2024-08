Jesulín de Ubrique recibe una inesperada 'cornada' en el aniversario de la muerte de su padre (y no es de Belén Esteban)

Este viernes se han cumplido cuatro años de la muerte de Humberto Janeiro, que falleció a los 76 años por un fallo multiorgánico tras ser ingresado por unas úlceras en los pies. Sus hijos han querido vivir una fecha tan complicada en la intimidad pero hay una persona que ha recordado públicamente al que fuera patriarca de Ambiciones y recordar que murió despreciado por su familia. La peor parte, además, se la lleva Jesulín de Ubrique: "No se sintió querido por su hijo".

Son palabras de Camila Naranjo, última pareja de Humberto Janeiro. Vivió a su lado los últimos nueve años de su vida y asegura que no se casaron porque sus hijos lo impidieron: "Humberto se ha muerto con las ganas de que Jesús fuera a verle. Ocho años que a diez minutos de la finca que no vaya a verlo. Ya mismo va a estar en la puerta mi Jesús con la moto, viene con el casco que no le conoce nadie. Y lloraba muchas veces por él. Lo he vivido yo. Humberto no se ha sentido querido por su hijo", ha dicho en TardeAR. "Jesulín no sido bueno para su padre".

Camila no guarda buen recuerdo de los hermanos: "Los hijos no comprendían al padre, lo tenían machacado. Que el padre había sido malo... ¡mentira! Ambiciones ha tenido a la mejor persona del mundo entero, que era Humberto. Él se sintió solito, perdido de sus hijos. Él se murió con mi mano cogida, no con la de sus hijos". Y añade dolida: "Dicen que se despidieron del padre, ¡mentira! Que Jesús no ha sido bueno con el padre, se lo digo a todos, menos a Víctor, los demás han sido malos con el padre, no lo han querido".

Y esto podría ser solo el principio. Desde el programa de Telecinco aseguran que Camila tiene mensajes demoledores por parte de Jesús y sus hermanos reclamándole pertenencias de su padre tras su muerte y que podrían ver la luz en los próximos días: "Hay cosas que hemos tenido que recortar porque eran fuertes. Hay imágenes y declaraciones que no se han visto", aseguran. Tiembla, Ambiciones.