Belén Esteban, tajante sobre el robo que sufrió en su casa: "Sé quién lo hizo"

Belén Estaban está viviendo un verano todoterreno. La de Paracuellos vibró con las canciones de Karol G en el Bernabéu y viajó recientemente hasta los Ángeles para la graduación de 'su Andreita'. Entre los viajes y los conciertos, la princesa del pueblo, que está de vacaciones tras la pausa de Ni que fuéramos Shhh, también tiene tiempo para hablar de algún que otro asunto. Belén, en la misma entrevista en la que recordó su calvario con Toño Sanchís, ha rememorado el robo que sufrió en su casa hace once años mientras estaba de vacaciones familiares en Miami.

"Se llevaron todo, pero yo sé quién me robó. Sé quién me robó por instinto mío", sentenció la dueña de Sabores de la Esteban este jueves en Inédito Podcast.

Aunque ya han pasado once años, la colaboradora del extinto Sálvame todavía recuerda con exactitud qué le robaron. "Se llevaron todo, pero lo que más me dolió es que se llevaron joyas que me había regalado mi abuela. Se llevaron dinero y la caja fuerte me la tiraron por las escaleras. Se llevaron hasta mi rompa interior".

Más allá de repasar ese duro momento, Belén también habló del poco apoyo que notó tras descubrir que Toño Sanchís, el que fuera su representante y hombre de confianza, le engañaba. La colaboradora del extinto Sálvame todavía tiene pendiente el juicio penal contra él tras casi una década de litigio. "Veía programas de televisión que decían que este señor tiene las manos limpias. Nunca me pidieron perdón, nunca. Y yo demostré que no tenía las manos limpias, que las tenía llenas de mierda, todavía las tiene, por cierto", aseguró