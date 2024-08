De la reina Letizia al capitán Sparrow: los mejores memes tras la 'desaparición' de Puigdemont

La reaparición 'vista y no vista' del ex presidente fugado de la Generalitat es la noticia del día, no solo en los medios de comunicación sino también en las redes sociales, donde son miles los usuarios que han comentado y criticado la situación. Los más audaces, como es habitual, han tirado de ingenio para aportar un toque de humor a la jornada y los memes de Carles Puigdemont se han hecho virales. Desde la famosa imagen de la reina Letizia en las semifinales de Alcaraz en París al capitán Jack Sparrow, uno de los mayores escapistas del séptimo arte, las referencias han sido múltiples y a cual más divertida.

¿Cómo que no sabéis dónde está Puigdemont? ¿A que voy yo y lo encuentro? pic.twitter.com/EzQ8ascht2 — Mario Boss (@_mario_boss) August 8, 2024

EXCLUSIVA. Primeras imágenes del Puchi entrando en España pic.twitter.com/MP15ngeXgX — Agustin Ferrer Ortiz (@newslavall) August 6, 2024

El mago Pop / El mago Puchi. pic.twitter.com/1ceBbFJDQu — Señor ? (@ThePesetor) August 8, 2024

Siempre recordaréis este día, como el día en que casi capturáis al Capitan Puigdemont https://t.co/k1faWr2HNb pic.twitter.com/auK2xKZVOW — Memes la Safor (@MemesLaSafor) August 8, 2024

"Siempre recordarán este día como el día que casi atrapan a Carles Puigdemont" https://t.co/UiWvRVnt8m pic.twitter.com/IRNECm1Alu — Larry Walters ? (@LarryWalters_) August 8, 2024

Tampoco han faltado referencias a los Simpson, a la mítica serie literaria ¿Dónde está Wally? (adaptada, por supuesto, al político catalán) o al famoso meme de Cristian Ventura, el conocido camarero de TikTok que se pasea con su bandeja por los escenarios más recónditos: "Señores, con permiso, buenas tardes".

- Senyors, amb permís, bona tarda pic.twitter.com/pwkiPYNqgK — El Paquito (@elpaquito_2) August 8, 2024

No veo otra respuesta posible a la huida de Carles (Puchi) Puigdemont pic.twitter.com/ED1KZh1SQe — DaPingu (@DaPingu_72) August 8, 2024

La Operación Jaula que han activado los Mossos d'Esquadra para encontrar a Puigdemont en Barcelona tampoco se la librado de las bromas.