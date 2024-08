Lucía Pombo visita el médico de urgencia y recibe malas noticias: "Me han detectado un bulto"

Las vacaciones no están siendo nada tranquilas para las hermanas Pombo. Si hace unos días María protagonizaba una tremenda caída con su hija Vega en brazos que estremecía a las redes sociales, este miércoles ha sido su hermana Lucía la que ha anunciado que ha tenido que visitar un médico en Santander, donde veranea, debido a un dolor muy fuerte en el costado. Las noticias que ha recibido no son nada halagüeñas: "Me han detectado un bulto", ha dicho.

Hay que recordar que Lucía sufre endometrioma, una dolencia conocida como 'quiste de chocolate' que consiste en la acumulación de tejido endometrial, generalmente en los ovarios, dando lugar a una especie de masa líquida y densa de color marrón oscuro. Se trata de una variante de la endometriosis que causa dolor pero que la hermana de María Pombo mantiene a raya con tratamiento. Las molestias que sufre en los últimos días han despertado su preocupación y este miércoles ha visitado a un ginecólogo en Santander: "Me han visto una especie de bulto, algo oscuro, adherido al intestino. Pueden ser muchas cosas, no tienen por qué ser malas, pero que hay que vigilarlo y hay que verlo", ha contado.

La influencer, que también es piloto en un conocida compañía de vuelos comerciales, ha desvelado que el diagnóstico no la deja "especialmente intranquila" porque "la ley de Murphy te enseña que estas cosas te pasan en agosto, un viernes o fuera de casa".

A pesar de todo, Lucía ha querido ver el lado positivo de la experiencia: "He conocido un ginecólogo que no he visto cosa igual. No sabéis qué despacho más bonito, qué manera de trabajar más tradicional... ¡Ha cogido notas a mano y luego las ha pasado a máquina de escribir!". Y ha añadido: "Al verme tan intranquila me ha dedicado muchísimo tiempo".