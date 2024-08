Macarena Olona desmiente a Colate después de que el ex de Paulina Rubio asegure que se están "conociendo": "Estoy sola y tranquila"

Si con Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, o años atrás con otras parejas como Malú y Albert Rivera, ya nos sorprendimos... La conexión que parecía haber aflorado entre Macarena Olona, exdiputada de Vox, y Nicolás Vallejo-Nágera, ex de Paulina Rubio, no se queda atrás. El propio empresario, que sigue arrastrando problemas por la custodia de su hijo con la Chica Dorada, ha asegurado que ha pasado un fin de semana con la abogada del Estado y dice que se están "conociendo". Sin embargo, la versión de Colate ha durado poco pues la política no ha tardado en desmentir las insinuaciones del empresario.

"Hemos pasado un fin de semana juntos en Menorca y nos han podido ver. Si no me equivoco, ninguno de los dos tenemos pareja...", ha dicho Colate en Hola este miércoles, asegurando que ambos estaban en el cumpleaños de un amigo en común. "Ya nos conocíamos, pero nunca habíamos... convivido".

El hermano de Samantha Vallejo-Nágera ha continuado: "No hay nada que ocultar. Incluso he publicado una foto en la que salimos apoyando a un amigo que se va a presentar a las elecciones del Campeonato de la Federación de Hípica. Ella también puso una foto en sus stories".

Y ha insistido: "Los dos estamos en contacto. Nos estamos conociendo y me consta que nos caemos muy bien el uno al otro. Pero ella tiene una vida muy ajetreada, como yo. Si tuviéramos una vida más tranquila, igual nos hubiéramos visto de nuevo. Pero sé que nos volveremos a ver. No sé cuándo, pero estamos en contacto".

¿Se trata de una sorpresa grata o una alegría del verano?, le han preguntado incluso en el semanario, a lo que él ha respondido: "La verdad es que es una gran definición. Por muchas razones". Y ha terminado diciendo que "es una alegría del verano": "Tampoco ha sido una sorpresa, porque ya estábamos en contacto".

La respuesta de Olona

Sin embargo, preguntada al respecto en el programa radiofónico de Federico Jiménez Losantos, la política - que se llevó un batacazo electoral con su nuevo partido, Caminando Juntos, en las elecciones del 23-J del año pasado - ha desmentido a su amiguito: "Le he ayudado en un problema legal que tiene, nada más. Colate es el excuñado de una buena amiga mía". Todo lo reduce a eso. La abogada del Estado ha explicado que está "sola y tranquila" y que "así quiere estar".