Colate busca novia tras su última ruptura: "Soy un chollo"

Un verano más, Colate ha regresado a Madrid con su hijo Andrea Nicolás para disfrutar de unas vacaciones en familia. Recién aterrizado desde Miami y todavía con el cansancio del jet lag en su cuerpo, se dejó arrastrar por su hermana Samantha a la grabación del especial Carlos Latre. Inimitable, un show para Movistar Plus+ con el que el cómico celebrará sus 25 años de carrera. Allí, antes de una noche repleta de risas, habló con la prensa sobre sus planes estivales: "En verano siempre vengo, cada vez a pasar una temporada más larga. He venido con mi hijo y estaremos en Pedraza, en Madrid y por todas partes", contó Nicolás, que estará ejerciendo de padre casi un mes, hasta que le toque enviar a su hijo con Paulina, sobre cuya relación prefirió no opinar.

Sobre lo que van a hacer en España, comentó: "Nos encanta venir para estar con la familia, con los amigos y comer. Mi hijo está todo el día jugando al fútbol con amigos, cosas de niños… aunque ya no es tan niño, va a cumplir 14 años". Una delicada edad, confesó, en la que ya empieza a tener ciertos signos de rebeldía, aunque recalcó: "Pero es tan bueno que lo compensa con otras cosas". Lo que no tiene, de momento, es interés por las chicas, o al menos no se lo ha manifestado aún: "Él no quiere hablar de esos temas conmigo. Y yo digo: 'Joer, ¡con lo que podrías aprender!", dijo divertido.

Sin embargo, quizás no es este un buen momento para que Colate le hable a su hijo de amor, pues él todavía se está sobreponiendo a su última ruptura. Hace unos meses rompía una relación de casi tres años con la artista y diseñadora de moda colombiana María Clara Mejía. "Era una chica estupenda, pero mi vida es complicada", ha reconocido el empresario, que sin embargo no se resiste a que el amor llegue a su vida. "Yo estoy soltero y sigo buscando el amor. Me encantaría enamorarme", dijo Colate, que confesó que le gustaría una mujer "con un gran corazón y una buena cabeza".

Veremos si estos días en España Colate encuentra lo que busca. De momento, tiene a su lado a su hermana, aunque recalcó: "Yo en el amor no sigo sus consejos, ¡obedezco sus órdenes!", confesó divertido antes de afirmar que tiene mucho que ofrecer: "¡Soy un chollo!", finalizó.