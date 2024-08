Lo intentó, pero no pudo ser. Ana Peleteiro se quedó lejos de alcanzar el oro en los JJOO de París, logrando la mera sexta plaza en la final de triple salto, que le apartaba de su sueño. Sin embargo, más allá de su decepción sobre lo vivido en pista, la atleta gallega se convertía en la protagonista en redes sociales por tener tapado el nombre de España en su dorsal y por unas declaraciones que hizo en 2023. Un hecho que muchos señalaron como una falta de respeto al país que representa. Y, tras mucho revuelo en redes, Peleteiro se ha visto en la obligación de emitir un comunicado para decir 'basta' a los "insultos" que no para de recibir.

"Durante los últimos días no paro de recibir mensajes de odio e insultos, ya que muchos medios están aprovechando mi momento mediático para publicar declaraciones antiguas completamente sacadas de contexto", comienza exponiendo la deportista, refiriéndose a aquella broma que vertió a finales de 2023, cuando tras ser madre y celebrar su boda con el también atleta Benjamín Campaoré, retomó el atletismo. Por aquel entonces, Ana dijo en una entrevista con Laura Escanes lo siguiente: "El pobrecito blanco que corre 100 metros es como, 'cariño, no. No vengas' [...]. Los negros molamos".

Y es que, con motivo de su derrota este sábado en los JJOO, fueron muchos los que le recordaron a Peleteiro tal frase con comentarios fuera de lugar. Tanto, que han llevado a la atleta a disculparse por "si alguien se ha sentido ofendido en algún momento": "Nunca ha sido mi intención. Siempre he intentado abogar por un deporte libre de racismo y desigualdades de género, y esto es por lo que seguiré luchando día a día. Soy plenamente consciente de que muchas veces tiro de sarcasmo e ironía y esto puede jugarme malas pasadas, pero creo que este linchamiento está completamente fuera de lugar", añade.

Así las cosas, pide respeto para ella y para su familia y advierte con tomar medidas si la situación persiste: "Nunca entenderé lo infeliz que puede llegar a ser alguien para promover el odio de esta manera, con lo maravillosa que es la vida. Por supuesto, esta situación ya está en manos de mi equipo legal".

Comunicado Ana Peleteiro

Sin embargo, este comunicado tiene una antesala: el pasado domingo cayó un un aluvión de críticas sobre la atleta a través de las redes sociales. "Una de las alegrías que nos ha dado España en estas olimpiadas es que Peleteiro no haya ganado medalla! Una persona que se tapa el nombre de su país y no está orgulloso de su bandera no me representa", fue alguno de los comentarios que arrojaron los usuarios en X. Así, las cosas, la atleta tuvo que justificarse: "Me lo pongo en el pecho porque, en el descanso del último salto hacia la arena, se me clavan los imperdibles en la barriga".

