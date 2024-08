Preocupación por la situación de Mario Vargas Llosa, enfermo a sus 88 años: "Podía estar mejor cuidado"

La salud del Nobel peruano se resiente. Hace unos meses le fue diagnosticada una enfermedad que si bien no ha sido desvelada, sí ha dejado secuelas visibles en el ex de Isabel Preysler. Sus problemas de movilidad eran evidentes hace unos días en Madrid, donde salió a pasear acompañado por su hijo Gonzalo. Visiblemente más delgado y cansado, también mostró cierta desorientación o despiste. "Esta persona está mal, yo no voy a decir qué le pasa a él porque esto lo tiene que decir el personaje. Lo único que puedo decir es que no está bien. La otra vez cuando habló se pudo evidenciar", aseguran.

Desde el programa Espejo Público, Pilar Vidal ha hecho saltar las alarmas, pues afirma que el estado de Mario Vargas Llosa es más delicado de lo que ha trascendido y que su círculo más cercano podría no estar actuando en consecuencia: "Creo que una persona como Mario con el dinero que ha ganado y lo que ha sido podía estar mejor cuidado", ha dicho. La periodista denuncia que le permitan pasear a horas centrales del día en plena ola de calor o que lleve a cabo viajes transoceánicos que le obligan a pasar horas y horas en un avión: "Puede estar en otro sitio. Hace una semana se lo han llevado a Grecia y han querido hacer ver que estaba fenomenal haciéndole fotos, pero no es así".

Critican, también, que los acompañantes de Vargas Llosa lo tapen con un paraguas por las calles para evitar que sea visto por los vecinos o paparazzi: "Es ridículo e innecesario".

Los rumores sobre la delicada salud del autor de La ciudad y los perros vienen de lejos. Fue a principios de año cuando algunos medios, incluso, señalaron que había sido ingresado. Lo desmintieron sus hijos, pero él sí admitió a periodistas amigos (como Aurelio Manzano) que tenía un problema de salud "muy complicado".