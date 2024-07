De la dura pérdida de su padre a ganar dos veces el Balón de Oro: Alexia Putellas, la catalana que puede alzar a España en París

Alexia Putellas es otra de las grandes deportistas que puede traer la medalla de los Juegos Olímpicos en París a casa. La futbolista del F.C. Barcelona se ha situado en la capital de la luz como una clara favorita para hacerse con la victoria.

Nacida el 4 de febrero de 1994 en Mollet del Vallès, Putellas es uno de los pilares de nuestra Selección de fútbol femenino tras haber ganado ocho Ligas, ocho Copas de la Reina, dos Balones de Oro, dos FIFA The Best, dos UEFA Jugadora del Año y un Mundial. No cabe duda de que es una referente en el balompié al haberse coronado como la primera española en ganar un Balón de Oro, la segunda entre hombres y mujeres teniendo en cuenta que el coruñés Luis Suárez (86) lo ganó en 1960 cuando defendía la camiseta del conjunto culé.

Su trayectoria deportiva la comenzó en el Espanyol, dando el salto al primer equipo en la temporada 2010/2011. Tras haber jugado en categorías formativas, en julio del 2012 llega al F.C. Barcelona, donde rápidamente se convierte en una pieza clave para el equipo. En el mismo año que inicia su carrera futbolística en equipo azulgrana, Alexia comenzó a estudiar Administración y Dirección de Empresas, pero tuvo que dejar de lado los estudios por la imposibilidad de compaginar ambas labores.

Su devoción por el fútbol comenzó gracias a su padre, Jaume, quien le animó desde que era una niña a continuar y profesionalizarse en esta disciplina. Sin embargo, la vida de Alexia dio un giro cuando su padre falleció a consecuencia de una enfermedad y tuvo que enfrentarse al golpe más complicado de su vida. Por aquel entonces, la jugadora apenas tenía 18 años. Así, se refugió en su profesión para alcanzar lo que hoy ya es: una auténtica referente del fútbol femenino.

Su... ¿novia?

Si bien de su boca nunca ha salido una confirmación al respecto, desde hace meses en la prensa se da por hecho que mantiene una relación con Olga Ríos, representante de influencers y figuras del espectáculo, con quien fue vista en actitud muy cariñosa en San Mamés.