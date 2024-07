Bibiana Fernández se posiciona en contra de las charlas pseudocientíficas de Miguel Bosé

MADRID, 28 (CHANCE) Miguel Bosé se ha convertido en uno de los rostros conocidos del que más se ha hablado en los últimos días por ser protagonista de unas charlas pseudocientíficas que defienden la cura del autismo con dióxido de cloro, uno de los compuestos principales de la lejía.

El pasado viernes llevó a cabo una de estas charlas en Palma de Mallorca y lo cierto es que le vimos exultante tras recibir el apoyo de una gran multitud de personas que siguen este pensamiento.

Este sábado pudimos hablar con Bibiana Fernández, amiga del artista, y nos confesaba que "no se me ocurriría darle un hijo mío que fuera autista, lejía", pero aseguraba que "si él piensa que es así, es su opinión, pero yo no la comparto".

La actriz, que está pletórica con su obra de teatro 'Señora', nos comentaba que "le quiero una barbaridad, de hace muchos años, pero yo no las comparto, a pesar del cariño que le tengo, que es inmenso".

También aprovechábamos para preguntarle por la relación entre Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk, y le restaba importancia asegurando que "ni siquiera sé si está con él" y recalcaba que "ella dice que no está con él".