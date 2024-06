Agenda de la semana: Pretenders en el Botánico, Bibiana Fernández en el Teatro Pavón y el Festival de Mérida

Abrimos nuestra la agenda de ocio de la semana con Chrissie Hynde en Madrid.

Pretenders ilumina el Jardín Botánico

Chrissie Hynde es Pretenders. Con 40 años en la carretera, esta astista cósmica se reinventa a sí misma con una producción que ha bebido del rock, la new wave y el punk. Hynde, que se sobrepuso a la muerte de su guitarrista y su bajista en solo dos años, James Honeyman-Scott y Pete Farndon, sigue adelante con Back on the chain gang, Brass in pocket y Don't get me wrong. Av. Complutense, s/n. Madrid. 30 de junio.

La rueda flamenca de Sílvia Pérez Cruz en el Grec de Barcelona

Se estrena esta producción del Festival Grec 2024 de Barcelona de la mano de Sílvia Pérez Cruz como directora artística. Sílvia nos presenta a jóvenes y nuevas voces del panorama catalán que han formado parte de su coro habitual en los últimos espectáculos. Un espectáculo que celebra el flamenco a través de la magia de voces emergentes y de excelentes instrumentistas, que entrelazarán sus interpretaciones en dúos y formaciones inéditas hasta el momento. En el elenco figuran Anna Colom, Carles Dénia, Laura Marchal, Pere Martínez, Cristina López, Albert Cases. Dirección artística:. Coordina Albert Puig. La cita es el miércoles 3 de julio a las 20:00. La Paloma. C/Tigre, 27. Barcelona. Miércoles 3 de julio.

Mérida acoge 'La aparición' de Meandro

Esperanza hace un agujero en la pared de su dormitorio para pasar a la hornacina de la diosa Hebe y ver a su enamorado, el joven Cándido. Por ese agujero se cuelan el amor y el humor, dos armas para derribar prejuicios. En el reparto: Paca Velardiez, Esmeralda Suárez, Irene Hernández, Carmen Moya. En la dirección: Paco Carrillo. Teatro Clásico de Mérida. Del 3 al 7 de julio. 22:45h

Bibiana Fernández estrena 'La Señora' en el Teatro Pavón

Bibiana Fernández da vida a La Señora, obra del actor, director y guionista Pablo Quijano. El montaje se centra en una actriz de 70 años retirada, cuyos hijos, aspirantes a directores, tratan de convencerla para que vuelva a los escenarios. La intérprete vive marcada por una obra que nunca llegó a representarse: Las criadas, de Jean Genet, un estreno que se vio frustrado en la década de los 70 cuyo recuerdo la persigue. De personalidad poliédrica, Bibiana ha trabajado con Pedro Almodóvar, Fernando Trueba, Manuel Gutiérrez Aragón y Álex de la Iglesia. En las tablas del Pavón, está acompañada por los jóvenes actores Xoán Fórneas y César Vicente. T. Pavón. C. de Embajadores, 9. Madrid. Estreno: 3 de julio.