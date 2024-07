La demanda de Bárbara Rey contra Ángel Cristo Jr. va por lo civil porque no quiere verlo en la cárcel: "Es su hijo"

Bárbara Rey ya ha demandado a su hijo Ángel Cristo Jr. En más de 180 páginas, le acusa de varios delitos, entre otros, violación de derecho al honor, revelación de secretos o calumnias. Los cuatro puntos clave de la demanda, según adelantó Isabel Rábago, son la exhibición de las fotografías de la vedette murciana con el emérito; las declaraciones de Ángel sobre su infancia; las manifestaciones en las que atribuye a su madre delitos, coacciones y amenazas al rey emérito y al Estado o estafas; y por justificar la violencia de género que sufrió Bárbara de manos de Ángel Cristo padre.

Desde que el hijo del domador de circo comenzara a hablar contra su madre en los platós de Telecinco, allá por noviembre, la relación entre ambas partes no ha hecho más que tensarse y ha aumentado todavía más a raíz del paso de Ángel Cristo Jr. por Supervivientes, donde alcanzó más popularidad. A su regreso de la isla de Honduras, no enterró el hacha de guerra sino que siguió echando más leña al fuego con incendiarias entrevistas y exclusivas que terminaron con la poca paciencia que le quedaba a Bárbara.

Ahora bien, sobre la demanda se han conocido más detalles: "Bárbara va por lo civil, porque no quiere que su hijo tenga pena de prisión, porque es su hijo", ha contado la periodista Silvia Taulés este viernes en TardeAR.

Así las cosas, las intenciones de Bárbara son las siguientes: "Quiere limpiar su imagen, y en el futuro que no siga hablando, que entregue la documentación que le robó su hijo, para que así el juez vea que no hay imagen explícita o erótica de las que Ángel ha hablado". Y ha sentenciado, sobre el proceso legal que se está llevando a cabo en Marbella: "Las abogadas me dicen que lo tienen ganadísimo".

Tanto Bárbara Rey como Sofía Cristo han mostrado una gran indignación por lo que Ángel va contando a cambio de un puñado de euros en los platós y las revistas. La primera se ha visto atrapada por una depresión por la que ha tenido que volver a psicólogos y psiquiatras, y la segunda ha manifestado que solo perdonará a su hermano después de muerto, como a su madre.