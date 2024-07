Loles León, contra Felipe González: "Le escucho y pienso que se le ha quedado el cerebro como Bob Esponja"

De plena promoción por Padre no hay más que uno 4, Loles León se ha pronunciado sobre política y ha reivindicado a la izquierda española porque a diferencia de la derecha, dice, "somos civilizados". También ha criticado a "símbolos socialistas" de su generación, como Felipe González.

"Escucho a Felipe y algunos otros de la época y pienso que se les ha quedado el cerebro como Bob Esponja. Es flipante, pero afortunadamente los que pensamos como yo somos muchos también", ha señalado en El País, al tiempo que ha asegurado: "No toda mi generación se ha cambiado de bando, ni mucho menos".

En este sentido, la actriz de Aquí no hay quien viva y La que se ha avecina ha valorado: "España siempre estará partida por la mitad, no lo podemos remediar, hay que asumirlo y seguir viviendo tranquilamente". No obstante, piensa que la izquierda responde de una forma diferente cuando gobierna la derecha que viceversa: "Lo que pasa es que, cuando ha estado la derecha, nosotros lo hemos asumido y no ha habido ningún conflicto. Ellos no lo hacen".

Así las cosas, sostiene: "La izquierda jamás ha puesto a la derecha en la tesitura en que está poniendo ella ahora al Gobierno. No les hemos llamado ilegítimos ni nada. Nunca, porque somos civilizados. Solo pido que la civilización impere sobre las mentes estrechas". Y ha sentenciado: "Eso es lo que me gustaría".