Cucurella cumple su promesa y se tiñe el pelo de rojo: "La que hemos liado"

Marc Cucurella ha cumplido su promesa: teñirse el pelo de rojo. El lateral de la Selección aseguró a los aficionados que si ganaban la Eurocopa se teñía su melena de color rojo. Cinco días después de la victoria de La Roja ante Inglaterra, el futbolista ha revolucionado las redes con su cambio de look.

"Lo prometido es deuda. La que hemos liado con Garnier", ha manifestado hace unas horas el deportista en su perfil de Instagram, donde reúne 1,5 millones de seguidores. Asimismo, en las imágenes que ha publicado en el propio post, Cucurella aparece lavándose el pelo y mostrando el resultado final de su nueva melena de color rojo.

Las reacciones sobre el nuevo pelo del futbolista no han tardado en llegar. En apenas una horas, múltiples usuarios han halagado el nuevo look del deportista. "Vaya genio", "Lo de que encima haya sacado pasta por cumplir una promesa no lo vimos venir, genio en mis libros", "Leyenda", "Y encima saca patrocinio", "Pensaba que le iba a quedar mal y al final le queda bien y todo", rezan algunos internautas.

Tras hacerse con el título de la Eurocopa, Cucurella puso rumbo a Ibiza el pasado martes con su novia Claudia Rodríguez y tres de sus hijos. Ya en la isla pitiusa, la familia salió a navegar y disfrutó de un chapuzón en las aguas ibicencas.