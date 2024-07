Melania Trump y su silencio tras el atentado de Donald Trump: ¿Cuál es el pasado de la ex Primera Dama?

Apenas han pasado unas horas desde el atentado que ha sufrido Donald Trump durante un mitin en Butler (Pensilvania). En plena ola de reacciones sobre lo sucedido-Ivanka Trump y el rey Felipe VI ya han expresado su apoyo al expresidente de Estados Unidos, todavía no hay rastro de Melania Trump. La ex Primera Dama no ha sido vista junto al republicano, ni siquiera ha lanzado un mensaje de apoyo al exmandatario. La ausencia o el silencio de Melania cuando el candidato ha sido herido por un disparo de bala llama poderosamente la atención. ¿Qué hay detrás de la ex Primera Dama de los Estados Unidos?

Para Melania todo empezó en enero de 1987, en Yugoslavia. Por aquel entonces, la ahora mujer de Donald Trump tenía 18 años y el fotógrafo Stane Jerko la fichó en plena calle para un sesión fotográfica. "Era alta, delgada, con el pelo largo", señala Jerko a Tatler. Después de esta primera sesión, el fotógrafo contó con Melania para un reportaje en la revista eslovena Model. Su carrera ya había comenzado.

Más allá de cómo era a nivel profesional, Petra Sedej, una de las mejores amigas de Melania Trump por aquel entonces, ha revelado cómo era la ex Primera Dama en las distancias cortas . "En todas las fotos y en la televisión actual, es una persona muy seria. Pero también puede hacer bromas y ser divertida", ha resaltado al citado medio estadounidense.

Los padres de Melania eran personas de gran prestigio en la pequeña ciudad ferroviaria de Sevnica, donde ella creció. Su padre, Viktor, era mecánico de coches y chófer. Mientras, su madre, Amalija, trabajaba como patronista en la fábrica de ropa Jutranjka.

El empresario esloveno Jure Zorcic fue uno de los novios, ya que se conocieron cuando tenían poco más de veinte años. "Era muy elegante, muy pacífica, muy centrada. Muy unida a sus padres y a su hermana. Nos reíamos mucho y nos divertíamos", recuerda. No obstante, su relación terminó cuando Melania probó suerte en el mundo de la moda en el extranjero.

En 1996, en Nueva York, su carrera en la moda se disparó tras conocer al gran representante de modelos Eileen Ford. Con Ford, y ya con su nombre occidentalizado, Melania Knauss fue portada de grandes revistas como Vogue, Avenue y Harper's Baazar.

La moda acabó uniendo a Melania y Donald Trump. En 1998, cuando Melania tenía 28 años, conoció al expresidente en una fiesta celebrada durante la Semana de la Moda, en Nueva York. Por aquel entonces, Trump ya tenía 52 años, cuatro hijos y un segundo divorcio encima. Poco después de aquel encuentro, Melania y Trump comenzaron su relación. En el año 200, llegó la ruptura después de que ella descubriese que salía con otras mujeres. A pesar de todo, acabaron volviendo, y seis años después de conocerse, se dieron el esperado 'sí, quiero'.