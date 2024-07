Los 20 años de Verónica Sánchez como actriz: "Hay que tener tolerancia al fracaso. Esto es una carrera de fondo"

Verónica Sánchez lleva más de 20 años en la interpretación. La conocimos en Los Serrano y luego en las películas Al sur de Granada o Las 13 rosas. En televisión ha trabajado en El embarcadero y, más recientemente, Sky Rojo. Ahora vuelve con Ángela, un thriller de seis episodios que llega este domingo a Atresplayer en el que comparte protagonismo con Daniel Grao.

La protagonista de Ángela es una mujer aparentemente feliz junto a su marido, Gonzalo (Daniel Grao), con quien tiene dos hijas. Pero bajo esa idílica fachada, Ángela oculta un infierno de maltrato. Siempre en tensión, el frágil equilibrio de Ángela termina de romperse cuando conoce a Eduardo (Jaime Zatarain), un antiguo compañero de instituto por el que se siente inmediatamente atraída. Sin embargo, gracias a la intervención de su mejor amiga Esther (Lucía Jiménez), Ángela descubrirá que Edu no es quién dice ser.

¿Qué nos vamos a encontrar en Ángela?

La serie plantea un reto: saber si lo que estás viendo es real o no. Ángela empieza a dudar de su propia cordura y, como está contada desde su punto de vista, se va a convertir en una narradora poco fiable.

¿El espectador va a dudar de ella?

Sí. Eso fue un reto a la hora de rodarlo, porque la cámara siempre está puesta desde sus ojos y no sabes si lo que se ve es de verdad o solo está en su cabeza.

Esto plantea una reflexión. ¿En qué medida lo que nos cuenta la gente es la verdad o el fruto de su punto de vista?

En el caso de ella, que está sometida a un infierno en su casa, es muy fácil que haya caído en la locura, porque le han podido llevar ahí.

Ángela es víctima de maltrato por parte de su marido. ¿De qué forma sale de ahí?

Ella está muy aislada socialmente, como toda víctima. Él (Daniel Grao) consigue que ella rompa lazos con amistades y familia, para poder hacer lo que quiera. Al mismo tiempo, tiene éxito, es talentoso y atractivo. Por lo tanto, para ella es complicado que la gente vea quién es de verdad su marido. Hay un momento en el que aparece un personaje nuevo que se ofrece a ayudarla. Pero ahí es donde empezamos a dudar. ¿Ese personaje existe de verdad o solo en su cabeza?

Todos guardamos secretos. ¿Ángela también?

Sí, sí. Ángela tiene scretos y hay un hecho en su matrimonio que le cuesta admitir, porque fue un momento de su vida complicado. El gran secreto de Ángela se descubre a mitad de la serie.

La serie es una adaptación de la ficción británica Angela Black. ¿Te dan más respeto estos proyectos que se basan en otras producciones? ¿Viste la original?

Tenía curiosidad y sí la vi. Pero teniendo la misma historia, hemos hecho algo muy distinto. La otra Ángela está contada desde los acontecimientos y en nuestro caso hacemos un viaje a su mente. Está narrada desde su psicología. Eso le hace menos thriller y más intimista y desconcertante.

¿Qué tiene que tener un proyecto para que te apetezca afrontarlo?

El reto a nivel interpretativo, que sea algo que no haya hecho antes.

¿Y cómo se consigue estar 20 años en este negocio sin dejar de trabajar?

Con tolerancia al fracaso, tolerancia a los noes.

¿Te han dicho muchas veces 'no'?

Sí y a veces los dices tú porque no lo puedes hacer. Esto es una carrera de fondo y para mantenerte hay que tener tolerancia a esos momentos en los que no te cogen para un papel o no te llaman. Y confiar en que después viene un momento bueno.

¿Es peor que te digan 'no' o tener que decirlo tú?

Dan rabia las dos cosas. Puedes estar cinco meses sin trabajar y cuando te llaman, te llegan dos proyectos más que sabes que no vas a poder hacerlos porque se solapan.