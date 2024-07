El corte de Xavier Sardá a Boris Izaguirre en su alegado a favor de la bisexualidad: "Estás haciendo un mitin"

Unos temas de conversación suelen dar pie a otros, y eso mismo sucedió este lunes en TardeAR. Los colaboradores comentaban las prácticas sexuales de Álvaro Muñoz Escassi, ahora en el foco por sus infidelidades a María José Suárez, cuando Boris Izaguirre lanzó una reflexión sobre la bisexualidad. Y es que el jinete también ha mantenido relaciones sexuales con hombres.

"Aquí el tema está abierto en que existe un miedo atávico a la bisexualidad y las nuevas generaciones tienen todo esto muchísimo más resuelto", avanzó el escritor venezolano, que aprovechó para hablar de su experiencia personal.

"Yo, por ejemplo, he sido homosexual por no atreverme a ser bisexual y entiendo perfectamente que un heterosexual no quiera admitir su bisexualidad", explicó, unas palabras tras las que sus compañeros intentaron reconducir el debate a Escassi. Sin embargo, él siguió hablando.

"Una generación tiene un conflicto con la bisexualidad, cuando las nuevas personas, los jóvenes, no lo tienen. De hecho, el colectivo se denomina LGTBIQ+ y la 'b' es por bisexualidad. La gente joven no tiene ese problema de la bisexualidad que acarreamos nosotros y que no hemos sabido evolucionar en ese sentido. No les importa tanto", afirmó.

El periodista lamenta no haberse dejado llevar en su vida por miedo. "Yo por ejemplo como homosexual me mantuve en la homosexualidad y no entré en la bisexualidad porque consideré que era una cobardía a asumir la bisexualidad cuando estoy ahora aprendiendo que es simplemente una expansión más y me gustaría que lo entendiera la mayoría de la gente".

Dicho esto, Boris lanzó una propuesta a la mesa de debate: "Deberíamos ampliar todos más". Unas palabras que no fueron del todo bien recibidas por parte de Sardá, que quería volver al asunto inicial. "¿Qué te pasa? Estábamos hablando de Escassi y estás haciendo un mitin que no entiendo", le dijo a su compañero, a lo que este respondió: "Me parece importante decir todas estas cosas".