La impresionante lección de coraje de Sergio Peris-Mencheta junto a su mujer tras recibir una visita especial

"Sergio es así. Me lleva sorprendiendo muchos años por sus grandes capacidades", dice el actor tras visitar a su amigo después de su trasplante de médula. Miguel Ángel Muñoz ha celebrado su 41 cumpleaños junto a Sergio Peris-Mencheta. "El mejor regalo de cumpleaños me lo hizo el titán, al que fui a visitar a 'City of Hope' en Los Ángeles donde lleva luchando contra la leucemia un montón de meses y estaba recuperándose de su recién trasplante de médula", reza la nota en su perfil de Instagram.

"Cuando yo llegué, quedaban pocos días para que pudiera tocar tres veces la campana, que significaría que el trasplante había funcionado y ya podía irse a casa con su familia a seguir cuidándose y disfrutar de esta nueva vida que comienza a partir de ahora", explica en un post, gracias al cual sabemos de la última hora sobre el estado de salud del actor. "Sergio es así. Me lleva sorprendiendo muchos años por sus grandes capacidades, pero aquí ya se ha pasado el juego con 7 expansiones", dice de su compañero. Junto a Sergio Peris-Mencheta en el hospital se encontraba su mujer, Marta Solaz. Miguel Ángel Muñoz también habla de ella: "Es tan extraordinaria como él y ha sido la otra encargada de trasplantar energía, confianza, generosidad y sobre todo, amor".

Sergio Peris-Mencheta demuestra cada día la impresionante lección de coraje que le enfrenta en su lucha. Su último proyecto es la dirección de la obra de teatro, '14.4', que se puede ver en el 'Matadero' de Madrid. Miguel Ángel Muñoz alababa ver cómo su amigo afronta su lucha contra la enfermedad. "Tocó la campana, se fue a su casa, terminó de dirigir #14.4 y yo pude asistir ya en Madrid al estreno. Pude disfrutar de este regalazo de cumpleaños en forma de obra, escrita por Juan Diego Botto". Ha concluido su mensaje dando las gracias por vivir este "gran cumpleaños que no quería celebrar y por todas las felicitaciones que he recibido". Contaba en un primer momento que pensó en aplazar el estreno como mejor opción, debido a la salud del director. Pero Sergio Peris-Mencheta quiso continuar con el trabajo y le dijo que le venía bien. Supervisó todos los ensayos desde casa a través de unas cámaras que se instalaron expresamente para él.

Trabajó desde el hospital. "Para todos ha sido una lección de amor al teatro y de amor al oficio que hacemos. Hay un plus en el amor a contar historias y transmitir que en algún lugar de la función tiene que haber quedado impregnado", señalaba Juan Diego Botto. El pasado mes de enero, el actor comunicó a sus seguidores a través de un mensaje publicado en redes que padecía leucemia. "Estoy en pleno proceso de quimio y un posterior trasplante de médula. Y me toca jugar con otra mano esta vez. Estoy como solo saben los que han vivido una situación similar a la mía". Peris-Mencheta reconocía sentirse "vulnerable, aterrorizado y pequeñito". Asimismo, indicaba que en esta complicada etapa solo podía estar "valorando desde hace ya unos meses cada uno de mis pasos sobre la tierra. Sé que en esta partida yo no decido del todo. Sé que la vida manda, y que hay una parte donde me toca confiar y dejarme llevar. Pero llevo los bolsillos cargados de dados, y los estrujo a cada rato. Y es que siempre he sido muy de seises", escribía.

Explicaba que estaba tirando. "De esta fase no me hablaron antes, es muy dura. Ya estoy en casa, pero pensaba que te mandaban a casa cuando ya estabas bien, y no. Estás en casa, pero eres un señor de 150 años que se desplaza como puede, con un cúmulo de náuseas, vómitos, fatigas, diarrea… Todo pasa por tu cuerpo en un espacio de una hora", contaba. El intérprete de la mítica serie 'Al salir de clase' fue operado en mayo y pasó algo más de un mes hospitalizado. Su familia se ha volcado con él, con su incombustible mujer al frente, Marta Solaz, con quien lleva casi dos décadas de relación. También le están arropando muchos amigos, entre ellos, Miguel Ángel Muñoz, quien no ha aprovechado la oportunidad de visitarle en Los Ángeles. "Estoy en casa dejándome cuidar. Esta vez me están dejando dormir porque no voy agarrado a un gotero que también se agradece mucho", explicaba el intérprete. Sergio Peris-Mencheta tiene dos hijos, Río y Olmo.