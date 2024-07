Sergio Peris-Mencheta recibe el alta tras su trasplante de médula: "Soy un señor de 150 años que se desplaza como puede"

Ha pasado ya un mes desde que el actor y director se sometiera a un trasplante de médula como parte de su tratamiento en su lucha contra la leucemia. Un mes en los que se ha mantenido prácticamente ausente de redes sociales y medios de comunicación hasta hoy. Este lunes, Sergio Peris-Mencheta ha anunciado que lleva cuatro días en su casa de Los Ángeles, donde aún se recupera de las secuelas de la intervención: "Eres un señor de 150 años que se desplaza como puede con un cúmulo de náuseas, vómitos, fatigas, diarrea... Todo pasa por tu cuerpo en un espacio de una hora".

A sus 49 años mantiene una actitud positiva y enérgica frente a la enfermedad pero admite que no está siendo fácil: "Estoy tirando, la verdad, no te voy a engañar. De esta fase no me hablaron antes, es muy dura. Ya estoy en casa, pero pensaba que te mandaban a casa cuando ya estabas bien, y no", ha dicho en La Ventana de la Cadena Ser. "Llevo un mes en el hospital desde que me hicieron el transplante y hace cuatro días salí. Ahora estoy en casa dejándome cuidar, esta vez me están dejando dormir porque no voy agarrado a un gotero, que también se agradece mucho", ha confesado.

Ya el pasado 6 de junio compartió un mensaje en redes sociales que dejó preocupados a sus seguidores. Era el primero tras el trasplante y el único hasta este lunes: "Mudo perdido, diarreico, con una llaga por boca, dolor de huesos, de cabeza, seis días con alimentación por vía, fabricando saliva como para una empresa de siliconas, ojos secos... Mi mundo interior se expresa básicamente así. Paso a paso".

"Paso a paso"

Peris-Mencheta, casado con Marta Solaz y padre de dos hijos, anunció su enfermedad el pasado mes de enero. "Con una mezcla de miedo y esperanza, de ganas y susto, de sentirme muy bien acompañado en la aventura y rematadamente solo en el proceso. Hoy me siento bien y con fuerzas, pero dicen que en unos días el 'acondicionamiento' para el trasplante pasará factura", escribió entonces. "Hoy me encuentro sano y con energía, pero sé que la radiación y la quimio que tengo por delante te pasan por encima como una apisonadora. Hoy sonrío. Pero mañana también. Vamos a por ello".