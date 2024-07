Laura Escanes ha engordado siete kilos y le da igual: su aplaudida respuesta a quienes critican su cambio físico

Laura Escanes ha repetido este año su destino favorito: Menorca. La influencer viaja todos los veranos a la isla para desconectar de sus obligaciones y, ya de paso, compartir con sus seguidores los planes que hace en este paraíso balear. En algunas fotografías recientes aparece en bikini, lo que la ha expuesto a comentarios desagradables, entre ellos, los que critican su físico.

Así lo ha mostrado la catalana en sus historias de Instagram, donde ha publicado un mensaje que le dejó un usuario y la respuesta de ella. "Lo he pensado mejor y sí te voy a responder. Tal vez me arrepienta, pero ahí va", ha avanzado, reconociendo que, al principio, iba a contestar con un "¿a ti qué te importa?".

"Sí, he engordado. De hecho, he engordado unos 7 kilos respecto al agosto del año pasado. Agosto el cual me pasé llorando, sin comer, completamente infeliz y llegué a pesar lo mismo que pesaba cuando tenía 18 años", ha expresado la ex de Risto Mejide.

"No estaba en mi peso real. Pero los comentarios que recibía eran: ay, qué cuerpazo, qué delgadita, qué guapa...", ha continuado la modelo. Y ha añadido: "Sí, he engordado. Pero estoy sana, mentalmente, tranquila, estable, con salud, sin ansiedad, sin sufrir, feliz. Así que antes de juzgar a alguien por su peso, sin saber sus circunstancias personales ni historia, mejor ahórratelo porque no sabes en qué momento está y el daño que podemos hacer". La joven ha agradecido las muestras de apoyo.

La joven no ha explicado cuáles fueron los motivos que le hicieron bajar de peso, pero cabe recordar que el pasado mes de septiembre anunció su ruptura con el cantante Álvaro de Luna, con quien llevaba menos de un año.

Los meses posteriores a la ruptura, ambos protagonizaron un cruce de acusaciones a través de sus redes sociales e incluso por otras vías, pues el músico dedicó sus últimas canciones a su ex, a la que no dejó en muy buen lugar.