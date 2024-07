Chiara Ferragni olvida a Fedez con un cirujano de la Toscana: así es Andrea Bisciotti

Han pasado tres meses desde que la influencer italiana y el rapero, que se casaron en septiembre de 2018 y tienen dos hijos, confirmaran su separación. No fue, además, un final amistoso: "Era una relación tóxica. Me desquito con gente que nunca me gustó y de la que por suerte me libré", declaró él. Ambos han rehecho su vida en un tiempo récord: Fedez con la modelo Garance Authié y Chiara Ferragni con el cirujano ortopédico Andrea Bisciotti.

Los rumores sobre un posible romance entre Chiara y Andrea llevan semanas en las redacciones pero la confirmación ha llegado este miércoles con unas imágenes que publica el semanal italiano Diva e Donna. En ellas, se ve a la influencer con su nuevo novio en la playa, concretamente en Forte dei Marmi, donde están disfrutando de unos días en compañía de los hijos de Chiara, Leo y Vittoria. A juzgar por la estampa familiar, la relación va en serio, pues Andrea se muestra muy paternal y atento con los pequeños.

Según el Corriere della Sera, Bisciotti tiene 31 años, es cirujano ortopédico y trabaja en el Hospita Humanitas de Milán. Es, además, un apasionado del mar y practica el surf. Entre sus últimos viajes, Lanzarote y Bali, donde ha montado las olas con su neopreno y su tabla. Viajar es otra de sus pasiones: Perú, Tailandia, México, Barcelona, Marruecos... Y no solo por placer, también por trabajo: estuvo atendiendo un hospital pediátrico en Camerún en el 2021.

