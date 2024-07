El multimillonario Pérez Simón y la abogada Teresa Bueyes, el romance del verano

Domingo por la tarde. El Teatro Real se prepara para el estreno de una de sus óperas más aplaudidas, Madame Butterfly, y en el patio de butacas ya está todo listo para recibir a los abonados y asistentes. Los estrenos del Real siempre son un buen punto de encuentro para saber qué se cuece en los mentideros de Madrid. Y el domingo no defraudó. Mucho se ha hablado estos días de la exclusiva que publicamos en Informalia con la ruptura del millonario mexicano, Juan Antonio Pérez Simón, dueño de una de las pinacotecas más importantes del mundo, y la española, Silvia Gómez Cuétara, viuda a su vez de Luis García Cereceda. El final de esta relación de casi 13 años ha sido complicado y difícil de digerir para algunos. La enfermedad de Silvia, que padece un cáncer, ha hecho que muchos critiquen esta crisis, que ya es una ruptura definitiva por lo que cuentan sus cercanos.

Y si alguien tenía dudas de que tanto Pérez Simón como Silvia podían recuperar sus mejores momentos, desde el domingo pueden estar seguros que nada apunta que haya marcha atrás. Entre otras cosas, porque Pérez Simón ha encontrado en la abogada Teresa Bueyes no solo un apoyo nuevo y divertido en este momento de su vida, sino que ya me aventuro a decir el que podría ser el romance del verano si la relación se termina de consolidar. Lo cierto es que el origen asturiano de Pérez Simón coincide con las raíces de Bueyes y es que ambos tienen pasión por esas tierras. Teresa tiene amistad además con algunos miembros de su familia y por eso no se tratan de dos desconocidos.

Teresa Bueyes

En este último mes se han visto en numerosas ocasiones. En el cumpleaños de Teresa Bueyes días atrás, celebrado en la finca de su amigo Luis Miguel Rodríguez, de desguaces Latorre. Pérez Simón fue la sorpresa de un convite en el que no faltó el flamenco, el jamón, el buen vino y las ganas de disfrutar. Apenas dos días después, era Teresa quien acudía a la residencia de Pérez Simón en la lujosa urbanización de La Finca en Pozuelo de Alarcón como invitada de su cena de verano y ahí coincidió con otros asistentes, como es el caso de la mismísima baronesa Thyssen. Testigos de la cena vieron claramente el interés de Pérez Simón en compartir risas y confidencias con su amiga Teresa. Y seguimos.

Carmen Cervera

El domingo la pareja acudió al estreno del Teatro Real y después se fueron a cenar a un restaurante cercano. La complicidad entre ellos se ve desde kilómetros. Risas, confidencias, sorpresas, confesiones… Las citas siguen. Habrá más y es que Simón quiere disfrutar al máximo de su estancia en España y de este nuevo verano que comienza como soltero y en el que Teresa Bueyes, la abogada de tantos casos mediáticos, parece va a ser su mejor compañía. Lo que pase en los próximos días está por escribir pero aquí ya apuntamos a que la vuelta con Silvia Gómez Cuétara es más que improbable a pesar de que algunos cercanos creen que habrá una segunda oportunidad. Pero me huelo que Pérez Simón y Teresa, Bueyes o Teresa Bueyes y Pérez Simón van a continuar con sus citas y hasta nos acostumbraremos a verlos en muchos actos en un verano que puede ser muy interesante para ambos. Continuará.