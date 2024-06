Isabel Díaz Ayuso recuerda, emocionada, al bebé que perdió hace casi un año: "Yo ya soy madre y él siempre estará conmigo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha visitado este lunes 100x100 Únicos, el programa en el que personas autistas entrevistan a una persona conocida. Entre las respuestas de Isabel Díaz Ayuso a las preguntas más afiladas de los chavales han destacado la relación con su novio, la polémica de su hermano o su antipatía por Pedro Sánchez, pero el momento más emotivo del formato ha sido, sin duda, cuando le preguntaban por el bebé que perdió en julio de 2023, estando embarazada de ocho semanas: "No tenía nombre porque era muy pequeño, pero lo llamaba Manolito".

Al borde de las lágrimas, la del PP ha desvelado que piensa en él cada día: "Siempre pienso cómo sería si lo tuviera conmigo, ahora faltarían dos meses para que naciera, ahora tendría tres meses... Creo que es lo mejor que me ha pasado, siempre estará conmigo y yo ya soy madre". Era un niño muy deseado por Ayuso y su novio, Alberto González Amador, que no han renunciado a formar una familia: "Lo más bonito del mundo es tener una familia. Teníamos mucha ilusión y claro que me gustaría tener un hijo".

La presidenta ha afirmado que fue un momento "muy triste y muy duro", pero también "bonito": "No sabía la cantidad de personas que habían perdido bebés pero conforme pasa el tiempo hay hombres y mujeres que vienen a contarme sus experiencias. Se habla poco de ello pero es un proceso natural, es muy triste y marcará mi vida para siempre, pero esas cosas son las que más te aportan. Las dificultades son una lección de vida". Y ha señalado: "Me ha afectado para bien, ha sido duro y triste pero tengo muy buen recuerdo y eso es lo importante. Siempre lo voy a querer y siempre tendré a mi niño aunque no lo vea".

Ayuso también ha hablado sobre la polémica de su novio (acusado de cuatro delitos de corrupción y falsedad contable) y los rumores que apuntan a una crisis: "No hablo de mi novio porque quiero que todo se centre en lo que hago en política. Él no está en este mundo pero todo está bien, en orden", ha dicho entre risas. Más seria se ha puesto para hablar de su hermano, cuya causa por la famosa comisión de las mascarillas en plena pandemia ya fue archivada: "Siempre he tenido muy buena relación con él. Es el único hermano que tengo y desde que yo estoy en política, a él le ha ido peor", ha asegurado. "Le han perseguido desde que yo llegué a ser presidenta, le perjudiqué pero a pesar de eso la relación es muy buena".