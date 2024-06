Matthew McConaughey confiesa el motivo por el que paralizó su carrera de Hollywood durante dos años: "Fue aterrador"

A sus 54 años, Matthew McConaughey presume de familia perfecta y de protagonizar un amplio número de papeles en su carrera como actor. Sin embargo, no siempre ha sido así. El protagonista de Contact ha desvelado el motivo por el que paralizó su carrera de Hollywood durante dos años.

"Cuando tuve mis años de comedia romántica, había un límite de ancho de banda que podía darles, y algunas películas fueron éxitos sólidos para mí. Pero quería probar otras cosas. Por supuesto que no lo entendía, así que tuve que dejar Hollywood dos años", ha confesado Matthew a la revista Interview.

Durante su parón en su vida laboral, el estadounidense se refugió en su entorno más cercano. Especialmente, trató el tema con su mujer Camila Alves McConaughey, que le apoyó en su decisión de retirarse un par de años. "Tío, fue aterrador. Sinceramente pensé, 'he salido de Hollywood. Me he desviado de mi camino'. El camino en el que Hollywood dijo que me tenía que quedar, y entonces Hollywood fue como: 'bueno, que te follen, tío. Deberías haberte quedado en tu camino. Hasta la vista", ha manifestado el actor.

Asimismo, Matthew McConaughey ha recordado cómo vivió esa etapa y ha reconocido que le aterraba el no poder reincorporarse al sector cinematográfico. "Los días son largos, la sensación es de insignificancia... Pero decidí que eso era lo que tenía que hacer, así que no iba a tirar del paracaídas y abandonar la misión en la que estaba. Pero fue aterrador porque no sabía si algún día iba a salir del desierto", ha señalado McConaughey .