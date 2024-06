Lydia Lozano tranquiliza sobre la salud de Charly: "La que está fastidiada soy yo"

Buenas noticias para Lydia Lozano (63). Si bien Informalia avanzaba a comienzos del mes de junio que Charly, su marido, pasaba por un momento delicado de salud, ahora la periodista informa que el arquitecto, a sus 72 años, se recupera con muy buenas expectativas de su última intervención.

La colaboradora de Ni que fuéramos Shhh y Mañaneros ha señalado que Charly se encuentra "fenomenal" y que evoluciona "favorablemente". Y ha comentado que, efectivamente, los dos tuvieron que pasar por quirófano. De hecho, ella es la que peor se encuentra de los dos: "La que realmente está fastidiada de la espalda soy yo".

Lo cierto es que el matrimonio se apoya mutuamente para llevar lo mejor posible sus problemas de salud. Fuentes cercanas a ambos nos contaron que la operación a la que Charly se sometió buscaba paliar "una dolencia aparatosa y dolorosa" que arrastraba desde hacía un tiempo. "Ha tenido que estar de reposo y ahora está con rehabilitación. Se les ha juntado todo", nos explicaron.

Por suerte, Lydia se mantuvo a su lado. "Menos mal que Lydia tiene un carácter estupendo y nada le resta su optimismo y ganas de seguir adelante. De hecho, no ha dejado de trabajar prácticamente ningún día, salvo los obligados por su operación de espalda. Después, ha salido corriendo para seguir en los platós, porque a ella eso le da mucha vida", afirmaron sobre la tertuliana del ya extinto Sálvame.

Ahora, según la periodista, su marido ya se encuentra con las fuerzas necesarias para retomar algunas tareas del día a día, entre ellas, la de pasear a su perro. A ella, sin embargo, los dolores de espalda la siguen llevando por el camino de la amargura.

Lydia, de quirófano en quirófano

Lydia ha tenido que pasar por quirófano en varias ocasiones durante los últimos meses. Hace unos días, un micro abierto desvelaba el último parte médico. "Tengo un dolor lumbar por haber tenido la vértebra rota y no me averiguan qué me pasa", dijo en el espacio de Fabricantes Studio. Pocos días antes de la presentación del programa, se cayó y se lesionó una costilla, pero también se resintió de la columna y terminó en quirófano.

No es la primera vez que le pasa. En 2022, la operaron de urgencia de la octava vértebra y tuvo que estar un tiempo de recuperación. Fue durante la última etapa en Sálvame y allí lo contó, como siempre, con su sentido del humor: "Ahora soy como Robocop. Tengo como una mochila con una barra de hierro detrás". Un año después fue operada de cervicales y también de un brazo. Por otro lado, el arquitecto fue intervenido hace unos años por culpa de una hernia discal. Y entonces tampoco lo pasó nada bien. La recuperación fue lenta y con dolores pero con los cuidados de la mujer de su vida afortunadamente lo superó.