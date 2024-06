La farsa de los Beckham: aseguran que llevan años separados y solo mantienen la fachada por el dinero

Si hay un ejemplo de matrimonio perfecto ese es el de los Beckham: 25 años de amor, glamour e imperio financiero, pero nada más lejos de la realidad. The House of Beckham: Money, Sex and Power, el libro de Tom Bower, que verá la luz el próximo 20 de junio, desvela los trapos sucios de los dos empresarios que, asegura, se separaron en 2010: "Viven en residencias diferentes, a 7.141 Km, para ser exactos. Simplemente mantienen una relación de negocios a distancia", dice el autor.

El periodista afirma que la pareja guarda las apariencias para mantener los negocios en común a flote: "Aunque los Beckham no pudieron ocultar sus vidas separadas, se mantuvieron unidos para apoyar a la marca", asegura. Y añade: "El estatus y la supervivencia de David habrían desaparecido sin la determinación de Victoria de mantener la ilusión de una familia feliz". Los retrata, además, como personas tacañas, ávidas de poder y no demasiado inteligentes.

Lo cierto es que el matrimonio no ha estado exento de polémicas. Una de las más sonadas fue la presunta infidelidad de David Beckham con Rebecca Loos, su asistente personal. Un episodio que recoge con pelos y señales en su libro: "Victoria abofeteó fuertemente a Beckham en la cara. Él, famoso por tener la 'mecha corta', no tomó represalias", cuenta Tom Bower. Una época complicada de la que ambos hablaron en el documental de Netflix que protagonizaron: "Estábamos uno contra el otro. Fue el periodo más difícil de nuestra relación", dijo ella. "Hubo algunas historias horribles que fueron difíciles de afrontar. Era la primera vez que Victoria y yo sufrimos Ese tipo de presión en nuestro matrimonio", aseguraba él.

Sin embargo, este desliz no habría sido el único, pues el autor insinúa hasta cuatro infidelidades por parte del ex futbolista. Además de Loos, David mantuvo una relación extramatrimonial con Sara Marbek, siempre según Borner. "La llamaba 'Wendy' como seudónimo y los mensajes eran incluso subidos de tono. En alguno le reconoce que le gustaría volver a hacer la escena de Pretty Woman en la que Richard Gere recoge a Julia Roberts de la calle cuando ella era prostituta", asegura en la obra.