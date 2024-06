Gonzalo Caballero recibe un mensaje muy especial tras su grave cogida: "Eres mi gran superhéroe"

Gonzalo Caballero no vive sus mejores días. A sus 32 años, el torero sufrió una cogida este pasado fin de semana en una corrida en beneficio de la Fundación La Sonrisa de María, y desde entonces permanece ingresado en el Hospital Universitario de Salamanca. Eso sí, no le faltan los mensajes de cariño, entre ellos, el de una persona muy especial, María Caamaño.

El pasado sábado, el diestro salió de la Plaza De Alba Torres con una triple fractura del húmero y dos costillas rotas. Un susto del que todavía se repone y que preocupó mucho a la pequeña María, pues la corrida se celebró, de hecho, para recaudar fondos para combatir su enfermedad, el Sarcoma de Ewing. El evento taurino estaba enmarcado en el proyecto La Sonrisa de María.

"Siempre dices que nosotros somos pequeños superhéroes, pero tú eres mi gran superhéroe. Ayer tuvimos un gran susto, pero Dios nos cuida y nos protege porque lo que estamos haciendo con la Sonrisa de María es algo que pasará a la historia. Ahora hay que recuperarse del hombro y de las costillas, yo siempre estaré a tu lado, porque ya lo sabes, juntos somos invencibles. Te quiero", escribió la paciente de cáncer este domingo.

La joven compartió en su cuenta de Instagram una fotografía donde posaba con el ex de Victoria Federica en el centro hospitalario. Ambos están muy unidos y se apoyan mutuamente, tal y como dejan ver constantemente en sus redes sociales. "Es increíble como has logrado unir a todo un país en este proyecto y como nos ordenas la jerarquía de valores ante la vida. Bailar ante la tormenta, luchar hasta vencer y sonreír, sonreír para seguir sumando. Te queremos, princesa", escribió Caballero en una de sus últimas publicaciones.

En una entrevista con Informalia, el diestro nos habló muy ilusionado de esta iniciativa. Conversamos con él el pasado mes de marzo, cuando se presentaba para torear en la plaza de Las Rozas. "Por un lado siento mucha emoción, porque cuando empezamos este proyecto era un salto al vacío con muchos miedos, y te aseguro que nunca imaginamos la gran repercusión que ha tenido y cómo se ha involucrado la sociedad. Toda España está con La Sonrisa de María, y el saque de honor del otro día en el partido del Atleti-Barcelona creo que fue la mejor muestra. El mensaje de María representa a muchos niños y familias que luchan contra esta terrible enfermedad. Perdí a mi padre y en ese momento no reparé en la importancia que tiene la investigación. Ha sido al lado de María donde he entendido el mensaje que hay que dar y ha sido impresionante ver la reacción de todo el mundo. Te aseguro que pocas veces he estado tan nervioso como hoy precisamente por todo lo que representan esos cuatro toros y la carga emocional que conlleva", explicó a Beatriz Cortázar.